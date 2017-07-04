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Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 201,96 lira, en düşük 115,35 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi düne göre yüzde 7,52 azalarak, 60 milyon 831 bin 112 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 09.00'da 201,96 lira, en düşük saat 23.00'te 115,35 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 164,30 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 168,33 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik, bugün en yüksek 214,43 lira, en düşük 123,69 lira liradan işlem gördü.

Etiketler; #Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) #Spot piyasada elektrik fiyatları
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