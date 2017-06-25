Hatay'ın Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye yapılan ihracat arttı. Açıklamayı Hatay'ın Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necmettin Zaroğlu yaptı. Zaroğlu, ihracatta başı gıda, inşaat ve tarımsal ürünlerin çektiğini söyledi.

Hatay'ın Cilvegözü Sınır Kapısın'dan tırlar bir bir geçti, Suriye ile ihracat arttı.



İç savaşın yaşandığı Suriye'ye yapılan ihcarat 2016 yılına göre yüzde 48 arttı. Açıklama Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necmettin Zaroğlu'ndan geldi.



Zaroğlu ihracatın daha da artış göstereceğini kaydetti.



İhracat ürünlerinde başı gıda, inşaat ve tarımsal ürünleri başı çekiyor.



Ayrıca Fırat Kalkanı Harekatı'nın ardından teröristlerden temizlenen bölgelerde Suriyeli vatandaşların güvenli bölgeye geçişiside sürüyor.



Cİlvegözü Sınır Kapısı'ndan çıkış yapan TIR'lar Cilvegözü ile Suriye Sınır Kapısı Bab-Al Hava arasında bulunan aktarma alanında yüklerini boşaltarak yeniden Türkiye'ye dönüyor.



ulusal.com.tr