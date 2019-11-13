Süt inekleri kesimhaneye gönderiliyor! Hükümete “üretim” çağrısı
Çiftçinin girdi maliyetlerindeki artış süt üretimine olumsuz yansıdı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre son bir yılda süt üretimi yüzde 7,3 azaldı. Buna paralel olarak yoğurt üretiminde de yüzde 6,1 düşüş yaşandı. Alarm veren sonuçlara karşı çiftçiye verilen desteklerin artması ve acil üretim çağrısı yapıldı.
EKONOMİ 13.11.2019, 19:39
Çiftçinin maliyetleri arttı, üretimde düşüş yaşandı.
Türkiye İstatistik Kurumu Eylül ayı süt ve süt ürünleri üretim verilerini açıkladı.
Verilere göre, süt üretiminde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,3 azalma meydana geldi.
Süt üretimiyle birlikte yoğurt üretimi de azaldı. Son bir yılda yüzde 6,1 daha az yoğurt üretildi.
İnek peyniri üretiminin de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,6 azaldığı tespit edildi.
Artan girdi maliyetlerinin altında ezilen çiftçi üretime devam ediyor. Ancak binbir zorlukla...
Çiftçiye verilen desteklerin artırılması gerektiğini belirten uzmanlar, üretimin artırılması gerektiğini söyledi.
HABER: SEDA AKYÜZ
KAMERAMAN: UĞUR PİDECİ
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