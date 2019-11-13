Süt inekleri kesimhaneye gönderiliyor! Hükümete “üretim” çağrısı

Çiftçinin maliyetleri arttı, üretimde düşüş yaşandı.

Türkiye İstatistik Kurumu Eylül ayı süt ve süt ürünleri üretim verilerini açıkladı.

Verilere göre, süt üretiminde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,3 azalma meydana geldi.

Süt üretimiyle birlikte yoğurt üretimi de azaldı. Son bir yılda yüzde 6,1 daha az yoğurt üretildi.

İnek peyniri üretiminin de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,6 azaldığı tespit edildi.

Artan girdi maliyetlerinin altında ezilen çiftçi üretime devam ediyor. Ancak binbir zorlukla...

Çiftçiye verilen desteklerin artırılması gerektiğini belirten uzmanlar, üretimin artırılması gerektiğini söyledi.



HABER: SEDA AKYÜZ

KAMERAMAN: UĞUR PİDECİ

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