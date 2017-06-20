Honda, Ford, Toyota, Volkswagen, Mercedes, BMW, Audi gibi onlarca markaya airbag (hava yastığı) başta olmak üzere güvenlik sistemleri üreten Japon Takata firması geçirdiği soruşturma ve davalar nedeniyle iflas açıklıyor.

Honda, Ford, Toyota, Volkswagen, Mercedes, BMW, Audi, Mazda, Mitsubishi, Mazda, Chrysler gibi pek çok otomotiv devi için hava yastığı üreten ve tedarik eden Japon devi Takata'nın iflas başvurusunda bulunduğu belirtildi.



Yastığın açılma mekanizmasına ait pompada amonyum nitrat kimyasalı kaynaklı yaşanan patlamalar nedeniyle, dünya genelinde 16 ve ABD içerisinde de 11 kişi hayatını kaybetmiş ve 180'den fazla kişi de yaralanmıştı.



(Habertürk)