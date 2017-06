"TAP kapsamında boruların döşenmesi kısmının 2018'de tamamlanacağını düşünüyorum"

Arnavutluk Enerji ve Sanayi Bakan Yardımcısı İlir Bejtja, Trans Adriyatik Boru Hattı Projesi (TAP) kapsamında boruların döşenmesinin 2018'te tamamlanmasının beklendiğini belirterek, "Her şey zamanında ilerliyor. Bu proje ekonomi için de çok yararlı olacak. Yatırımlar, inşaat, iş maliyeti ve ikincil altyapı yatırımlarını da işin içine kattığımızda projenin Arnavutluk ekonomisine bir milyar avrodan fazla katkı sağlayacağına inanıyoruz" dedi.

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Bejtja, TAP projesinde boru hatlarının Arnavutluk'ta döşenmesi için üç noktada çalışma başlatıldığını ve çalışmaların planlandığı şekilde sürdüğünü söyledi.

Projede çalışanların sayısının 2 bine ulaştığını ve bu sayının yüzde 90'ının Arnavutluk vatandaşı olduğunu aktaran Bejtja, "İnşaat aşamasında 5 ile 7 binden fazla kişiye istihdam sağlanabilecek." ifadesini kullandı.

Her yıl Avrupa'ya gönderilecek 10 milyar metreküplük doğalgazın doğrudan ithal edilmeyeceğini ancak, sadece bir enerji santrali için 300 milyon metreküplük bir miktar üzerinde anlaşma sağlandığını ifade eden Bejtja, şöyle konuştu:

"Proje için yapılan yatırımların tamamı Arnavutluk'taki şirketler tarafından gerçekleştiriliyor. TAP projesi kapsamında boruların döşenmesi kısmının 2018'de tamamlanacağını düşünüyorum. Şu anda, kompresör istasyonlarının kurulmasına geçildi. Aynı zamanda, boru hatlarının İtalya'ya uzanan kısmı için lisans almayı bekliyoruz. Bu lisans alınır alınmaz, projenin su altı kısmı için çalışmalar başlayacak. Her şey zamanında ilerliyor. Bu proje ekonomi için de çok yararlı olacak, çünkü bu TAP projesi kapsamındaki temel anlaşmalarımızı geliştirmemizi sağlayacak. Yatırımlar, inşaat, iş maliyeti ve ikincil altyapı yatırımlarını da işin içine kattığımızda projenin Arnavutluk ekonomisine bir milyar avrodan fazla katkı sağlayacağına inanıyoruz."



"Türk şirketlerinin elektrik ticaretinde engel yok"

Türk enerji şirketlerinin Arnavutluk'taki yatırımlarından memnun olduklarını da belirten Bejtja, Türk işadamlarının ülkelerinde enerji santrallerinin yanı sıra madencilik ve arıtma gibi farklı alanlarda iş yaptığını anlattı.

Özellikle Arnavutluk'ta hidroelektrik enerji santrallerine ilgisi olan şirketlerin sayısının arttığını vurgulayan Bejtja, "Türk şirketlerinin Arnavutluk'ta ürettikleri elektriği Türkiye'ye ve diğer ülkelere satmasının önünde hiçbir engel yok. Bunun için için ödenmesi gereken bir ücret, sınır ötesi için vergi, KDV veya gümrük vergisi de yok. Elektrik naklini kolaylaştıracak bağlantı hattımız da yeterli. Örneğin, Yunanistan, Makedonya, Kosova, Bulgaristan ve Karadağ arasında yeterli elektrik iletim alt yapısı mevcut. Şirketlerin elektrik satışı Türkiye'ye veya başka bir yere olur, farketmez. Tüm bu ülkeler Arnavutluk ile iş yapabilirler. Çünkü, Arnavutluk'ta her sezon su gücü kuvvetli olduğu için enerji düşük maliyetle elde ediliyor. Böyle bir ticaret bizim için de faydalı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Bejtja, Türkiye ile komşu olmamalarına rağmen Bulgaristan üzerinden enerji ticaretinin mümkün olduğuna işaret ederek, bu sayede Arnavutluk'un sektördeki kapasitesinin üçüncü ülkelere de Türkiye üzerinden ulaştırılabileceğini kaydetti.