Tarımdaki kötü gidişat Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda gündeme geldi. Muhalefet partileri eleştirilerini hükümete aktardı.

Meclis’in bütçe mesaisi sürüyor. 2020 yılı için toplam bütçe 1 trilyon 95,5 milyar lira olarak öngörüldü. Tarım ve Orman Bakanlığı’na 40 milyar 302 milyon lira ayrıldı. Bakan Bekir Pakdemirli, ödeneğin görüşüldüğü Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bir sunum yaptı.

Tarımda iyiye gidiş olduğunu savunan Pakdemirli, son dönemde tartışma yaratan orman konusuna ilişkin de bazı veriler paylaştı.

Bakan Pakdemirli, orman yangınlarına ilişkin de son bilançoyu açıkladı.

Bakanın sunumunun ardından milletvekilleri söz aldı. CHP'li vekiller, çiftçilerin zor durumda olduğunu, desteklerin iki katına çıkartılması gerektiğini savundu.

MHP Kayseri Vekili Mustafa Baki Ersoy da ekonomik, siyasi ve sosyal sebeplerden dolayı kırsaldan kentlere göçün başladığını söyledi. Bu durumun önlenemediğini belirtti, bu duruma çözüm bulunması gerektiğini kaydetti.

İyi Parti Bursa Vekili İsmail Tatlıoğlu da artan gıda fiyatlarına karşılık tarım, ithalat ve üretim politikalarının sorgulanması gerektiğini ifade etti.



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