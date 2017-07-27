Önemli Hububat merkezlerinden biri olan Mardin'de üreticiler tarımda seferberlik çağrısı yaptı. Buğday taban fiyatının ton başına 940 lira olmasını yeterli görmeyen üretici, "Çiftçi ülkeyi besliyor, dışa bağımlı olmamak için devlet bizi desteklesin" diyor.

Mardin Kızıltepe Türkiye'de buğday üretiminin önemli merkezlerinden biri. Hasadı aylar öncesinden bitiren çiftiler, şimdi buğdayı satma telaşında.



Hububat Ticaret Merkezinde hummalı bir alım satım var. Ancak çiftçiler eline geçen paradan memnun değil. Çünkü ton başına açıklanan 940 lira girdileri karşılamıyor.



Bu şartlarda üreticiler zarar ediyor. Çare olarak serbest piyasaya yöneldiler.



Üreticiler, açıklanan fiyata ek ücret talep ediyor.



Kızıltepe Hububatçılar Derneği ve Kızıltepe Hububat Ticaret Merkezi Başkanı Mehmet Şerif Öter, sorunlarını anlattı tarımda milli seferberlik çağrısı yaptı.



Çiftçiye yapılan destek aynı yerde sayıyor, ancak girdi fiyatlarına güç yetmiyor.



ulusal.com.tr