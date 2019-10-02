Gri Listedeki terörist etkisiz hale getirildi
Gri Listedeki terörist etkisiz hale getirildi
8 terörist etkisiz hale getirildi
8 terörist etkisiz hale getirildi
''Bin yıl da sürse buradan ayrılmayacağım''
''Bin yıl da sürse buradan ayrılmayacağım''
''Eğitim-öğretim faaliyetleri aksamayacak''
''Eğitim-öğretim faaliyetleri aksamayacak''

Taşıt kredisinde faiz indirimi başladı

Türkiye'de üretilen otomobillere özel taşıt kredisi paketi devreye girdi. 3 kamu bankası taşıt kredisi faiz oranını 1,30'lardan 0,49'a kadar düşürdü. Otomotiv sektörü temsilcileri bu adımın can suyu olacağı görüşünde.

Taşıt kredisinde faiz indirimi başladı

Ve kredi paketi hayata geçirildi. Otomotiv sektörü umutlandı.

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, yerli üretimi desteklemek amacıyla Türkiye'de üretim yapan otomotiv markaları ile iş birliği yaptı.  Bu kapsamda Otomotivde Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi Paketleri hazırlandı. Böylece firmalarla yapılan anlaşmalar ile Türkiye'de üretilen binek ve ticari taşıtların alımında uygulanan kredi faizleri düşürüldü.

Hazırlanan paketler doğrultusunda, fiyatı 50 bin ila 120 bin arasında bulunan sıfır kilometre binek araçlarda 18-36 ay vade için aylık faiz oranı yüzde 0,49-0,69 bandında uygulanacak. Fiyatı 72 bin ila 120 bin arasında değişen sıfır kilometre ticari araçlarda ise 30-60 ay vadeli kredi; aylık yüzde 0,49-0,69 faiz oranı ile kullanılabilecek.

Kampanya, 1 Ekim-31 Aralık döneminde geçerli olacak.

ulusal.com.tr

Etiketler; #türkiye
Önceki Haber
Obruklar Karaman'da can aldı
Sonraki Haber
Kılıçdaroğlu'ndan Soner Polat mesajı! "Onurlu duran dik duran gerçekten de Mustafa Kemal hayranı bir komutan"
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.