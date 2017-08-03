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Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı

Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı. Temmuz ayı enflasyonu 9,79 olarak açıklandı. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi ise yüzde 0,72 arttı. Üretici fiyatlarında yıllık artış yüzde 15.45'i buldu.

Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayı enflasyon rakamları açıkladı. 

Temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksinin yanı sıra Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi de arttı. Yurt içi üretici fiyatları temmuz'da, bir önceki aya göre yüzde 0.72 arttı. 7 aylık artış yüzde 8.60'ı, yıllık artış ise yüzde 15.45'i buldu. Yurt içi üretici fiyatlarında 12 aylık ortalamalara göre artış da yüzde 10.94 oldu.

Temmuz ayında en çok artış yüzde 1,75  lokanta ve oteller grubunda yaşandı. Eğlence ve kültürde yüzde 1,36, ulaştırmada yüzde 1,13, eğitimde yüzde 1,05 ve ev eşyasında yüzde 0,63 artış gerçekleşti.

En fazla düşüş gösteren grup ise yüzde 3,51 ile giyim ve ayakkabı olarak açıklandı.


ulusal.com.tr

Etiketler; #Temmuz
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