Temmuz ayında dış ticaret açığı yüzde 80.41 oranında arttı. Gümrük Bakanlığı'nın öncü verilerine göre açık 8.79 milyar dolar oldu.

Gümrük Bakanlığı'nın öncü verilerine göre Temmuz ayında dış ticaret açığı yüzde 80.41 artarak 8.79 milyar dolar olarak gerçekleşti.



Verilere göre Ocak-Temmuz döneminde dış ticaret açığı bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 20.38 artışla 39.66 milyar dolar oldu. Aynı dönemde ihracat yüzde 10.67 artışla 90.1 milyar dolar, ithalat yüzde 13.47 artışla 129.76 milyar dolar olarak gerçekleşti.



Dün açıklanan ve altın verilerini içermeyen Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre ise Temmuz ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31.2 artışla 11.5 milyar dolar oldu. Artışta geçen yıl yaşanan yüzde 18.7'lik düşüşün yarattığı baz etkisi ve değişen Ramazan bayramı tatili etkili oldu.



Temmuz'da en çok ihracat gerçekleştiren sektör otomotiv oldu. Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler, diğer kara taşıtları faslında 2.07 milyar dolar, kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler faslında 1.32 milyar dolar, kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler faslında 1.08 milyar dolar ihracat gerçekleşti.





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