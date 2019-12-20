TEMSA kapanacak mı?

51 yıllık geçmişe sahip TEMSA, yılda 10 binin üzerinde otobüs, midibüs ve hafif kamyon üretiyordu. Adana'da üretim yapan firma, Amerika, İngiltere, Fransa, Almanya başta olmak üzere 70'e yakın ülkede faaliyet gösteriyordu.

Daha önce Sabancı Holding bünyesinde bulunan TEMSA, Mayıs ayında İsviçreli bir yatırım firmasına satıldı. Ancak fabrikayı banka kredileriyle satın alan firma, borçlarını geri ödeyemeyince TEMSA'da üretim durdu.

İsviçreli firma, üretimin 23 Aralık'a kadar durdurulduğunu açıkladı. Bölge sanayicileri ve çalışanlar, TEMSA'nın geleceği konusunda kaygılı… Dünya çapında sahip olduğu önemli pazar payına sahip olan fabrikanın yeniden faaliyete geçmesi için iktidara çağrı yapıyorlar.

Adanalı sanayiciler de TEMSA'nın kurtarılması için belediye başkanları ve çeşitli meslek odalarından temsilcilerle ortak açıklama yaptı.

Türkiye ekonomisine katkısının yanı sıra TEMSA, binlerce işçiye de istihdam sağlıyordu. Fabrika tamamen kapanırsa, işsizler ordusuna makine mühendislik alanında binlerce kalifiye işçi daha eklenecek.

Gazeteci Mehmet Uluğtürkan ise, ilk yerli elektrikli otobüsü üreten TEMSA'nın kullandığı üretim teknolojisine dikkat çekti ve uyardı.



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