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Tesco 1200 kişiyi işten çıkaracak

Tesco'dan yapılan açıklamada şirketin Hertfordshire bölgesindeki Welwyn Garden City ve Hatfield’daki operasyonlarında çalışanların üçte birinin işten çıkarılmasına karar verildiği belirtildi

Tesco 1200 kişiyi işten çıkaracak

İngiltere’nin önde gelen perakende şirketlerinde Tesco bin 200 kişiyi işten çıkaracağını açıkladı.

Perakende şirketinden yapılan açıklamada şirketin Hertfordshire bölgesindeki Welwyn Garden City ve Hatfield’daki operasyonlarında çalışanların üçte birinin işten çıkarılmasına karar verildiği belirtildi.

Şirket uzun süredir maliyetlerini toplam 1,5 milyar İngiliz sterlini seviyesinde azaltmayı hedefliyor.

Konuya ilişkin açıklamada, “Yeni hizmet modelimiz organize olma şeklimizi basitleştiriyor.” ifadesine yer verildi.

Market çalışanları sendikası (USDAW) Sorumlusu Pauline Foulkes ise, “Tesco’nun genel merkezinde çalışanlar büyük çaplı işten çıkarmalardan dolayı son derece endişeli.” ifadesini kullandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Tesco #perakende #market #Londra #işten çıkarma
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