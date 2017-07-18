İslam’ın emrettiği biçimde giyinmek tesettür giyim olarak ifade edilmektedir. Tesettür giyimde amaç hanımların daha kapalı bir giyim tarzına kavuşmalarının sağlanmasıdır. İslam’ın ruhuna uygun bir giyim doğru tesettür giyim parçalarını tercih etmekten geçmektedir. Tesettür giyinirken şık bir giyim tarzı oluşturmak için doğru kombin yapmak ve tesettüre hiç de uymayan vücut hatlarını belirginleştiren dar giyim parçalarından kaçınmakla başlamaktadır.
Doğru Tesettür Giyim Ürünlerini Seçmek Önemli
İslam’ın ruhuna yakışan tarzda vücut hatlarını belirginleştirmeyen bol ve dökümlü tesettür elbise ve benzeri giyim parçalarını tercih etmek gerekir. Tesettürde doğru kombini yakalamak için önemli olan bir diğer konu ise ten rengine göre tesettür kombinlerini tercih etmektir. Her yönden mükemmel uyumun yakalandığı tesettür giyim bir hanıma hem zarafet hem de harika bir incelik katar. Tesettür giyim parçalarını kombinlerken şal ve eşarp uyumunu yakalamak da oldukça önemlidir.
Her muhafazakâr Hanımın Şık Bir Giyime Hakkı Vardır
Muhafazakâr giyimi tercih etmek demek şıklıktan ve zarafetten mahrum kalmak demek değildir. Pekâlâ, tesettür giyim tercihinde bulunan hanımların da İslam’ın ruhuna uygun şekilde giyinirken son derece şık ve zarif olmaları mümkündür.
Tesettür Kombin Ne Anlama Gelir?
Tesettür kombin demek çeşitli bağımsız giyim parçalarının birbirleri ile uyumlu ve ahenk içerisinde olması anlamına gelmektedir. Günümüzde özellikle yeni nesil tarafından anlaşıldığı gibi kombin oluşturmak eşarp ve ya şalı kocaman bir saç topuzu yaparak altına da vücuda yapışan dar pantolon ve de dar bir bluz giymekten ibaret değildir.
Tesettürde Doğu Kombin Nasıl Olmalı?
Bir İslami giyim tarzı olan tesettüre uygun nitelikte bir kombin yapılırken ilk olarak vücut hatlarını belirgin hale getirmeyen dökümlü kıyafetleri tercih etmeye özen göstermek son derece önemlidir. Tesettür kıyafet tesettür de hiç de hoş durmayan bir görünüm oluşturmakta ve İslami giyimin ruhuna da aykırı bir durum ortaya koymaktadır.
Tesettürde En Önemli Nokta Eşarp ve Şal Seçimi
Tesettür giyimini tercih eden muhafazakâra hanımların kombin oluştururken en çok zorlandıkları nokta üzerlerine giymiş oldukları kıyafete uyumlu olan şal ve eşarp seçimidir. Bunun en önemli nedeni şal ve ya eşarp modeli seçimlerinde hem tene hem de giyilen kıyafete uyumlu olmasının bir miktar çaba istiyor olmasıdır.
Tesettürlü genç hanımların desenli eşarp yerine daha sade ve düz eşarp modellerini tercih etmesi önerilmektedir. Ancak burada renk uyumuna da dikkat edilmesi gerekmektedir. Örnek vermek gerekirse koyu mavi renkte bir tunik ile birlikte narçiçeği rengi bir şalı kombinlemek son derece yanlış olacaktır.
Ten Rengine Uyumlu Tesettür Kombin
Tesettür kombini yaparken dikkate alınması gereken konulardan biri de hiç şüphe yok ki ten rengidir. Ten rengi ile birlikte giyilen kıyafetlerin uyumlu bir duruş sergilemesi gerekir. Böylece istenilen doğru tesettür kombini yaratmak çok daha kolay olacaktır. Açık ten rengine sahip olan hanımlar bu yönden avantajlıdırlar. Çünkü teni açık olan hanımların çok daha fazla rengi kullanabilmeleri mümkün olmaktadır. Açık tene sahip olan muhafazakâr hanımlar tesettür kombin yaparken özellikle açık mavi, lila, mor ve pudra tonlarını tercih edebilirler.
Esmer tenli muhafazakâr hanımlar ise pembe ve de mavi rengin bütün tonları ile birlikte siyah, mor ve kırmızı renkleri kombinleri için tercih edebilirler. Çizgili modelleri seven hanımlar üçüncü bir rengi olabildiğince canlı tonlarda seçmelidirler. Örnek olarak siyah ve beyaz renklerdeki tesettür elbiseye koyu kırmızı şal çok şık bir uyum sağlayacaktır. Ayrıca monokrom olarak ifade edilen tek rengin değişik tonları ile kullanılan giyim parçalarını sevenler, diğer bir rengi daha canlı olan tonlarda tercih etmelidirler.
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