TİCARİ araçların Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) değişimini hızlandırmak için mutlaka hurda araçların bir bedel karşılığında alınmasını talep eden TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken,"Ticari araçların değişimi için çıkarılan ÖTV’siz araç alımından faydalanmak isteyen esnafımıza hurda teşviki de mutlaka getirilmeli ve ÖTV indirimi hurda teşviki ile desteklenmeli” dedi.

Hurda araçların alımına ilişkin açıklama yapan Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, sınai üretiminde demir ve çelik hurdasının çok önemli bir girdi olduğunu söyledi.



Türkiye'de büyük bir hurda ihtiyacı olduğunu söyleyen Destici, "Yurt içindeki hurda arzı üretim ihtiyacını karşılamıyor ve yurt dışından hurda ithal ediyoruz.



Enerjiden sonraki en büyük ithalat kalemini demir çelik hurdası oluşturuyor. Son 10 yılda 68 milyar dolarlık demir çelik hurdası ithal ettik” diye konuştu.





“2014 YILINDAN SONRA HURDA ALIMI DURDU”



2013 yılında kamyon, kamyonet, otobüs ve benzeri ağır vasıtalar için hurda teşviki getirildiğini aktaran Palandöken, “Bu kapsamda 120 bin araç hurdaya ayrıldı ve araç sahiplerine de yaklaşık 950 milyon TL ödeme yapıldı. Ancak halen 500 binin üzerinde araç hurdaya ayrılabilir durumda. Çalışır durumda olmayan araçların nakliyesi için de teşvik verilmesi ve kilo başına ödenecek tutarın bir miktar artırılması halinde bu 500 bin aracın büyük bir kısmı hurdaya ayrılabilir ve sınai üretim için büyük bir hurda açığı karşılanabilir” ifadelerini kullandı.





“OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE BÜYÜK BİR CANLANMA GÖRÜLÜR”



Ticari araçların ÖTV'siz değiştirilebilmesi için çıkarılan yasadan binlerce ticari araç sürücüsünün faydalanmak istediğini ancak hurdaya ayıracakları araçlara hurda bedeli ödenmesini beklediklerini ifade eden Palandöken, “ÖTV indiriminin hurda teşviki ile desteklenmesi halinde sonuçları çok olumlu olur. Araç sahibi elindeki hurda aracından dolayı ek gelir elde eder, yeni araç için bir miktar kaynak olur, otomotiv sektöründe büyük bir canlanma görülür, sanayinin hurda ihtiyacı karşılanır, hurda ithalatı azalacağı için cari açık azalır, döviz kurları düşer, ekonomik büyüme artar” açıklamalarında bulundu.

