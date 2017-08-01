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TESK'ten kredi kartı uyarısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken'den kredi kartı uyarısı geldi. Palandöken, "Kredi kartlarına çok fazla yüklenilmemeli. Alışverişler imkan varsa nakit ödeme ile yapılmalı" dedi.

TESK'ten kredi kartı uyarısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kredi kartı kullanımıyla borçlu sayısının da arttığını işaret ederek, "Kredi kartlarına çok fazla yüklenilmemeli. Alışverişler imkan varsa nakit ödeme ile yapılmalı." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, kredi kartı borcu bulunan sayısının arttığına dikkati çekerek, vatandaşları ihtiyaçlarından fazla alışveriş yapmamaları konusunda uyardı.

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezinin 2017 Mayıs raporuna göre bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısının geçen yılın ilk beş ayına göre arttığını belirten Palandöken, "Kredi kartı borçları ev içindeki huzuru da kaçırır. Borcu kapatmak isteyen vatandaş yüksek faizli ihtiyaç kredilerine başvuruyor. Borçlar peş peşe birikiyor. Kredi kartlarına çok fazla yüklenilmemeli. Alışverişler imkan varsa nakit ödeme ile yapılmalı." değerlendirmesinde bulundu.


Kaynak: AA
Etiketler; #TESK #esnaf #sanat #bendevi palandöken #kredi kartı
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