Kınık, Aktif Bank'ta Kredi Analitik ve Sermaye Piyasalarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildi

Aktif Bank'ın Genel Müdür Yardımcılığı görevine Tevfik Kınık getirildi.



Bankadan yapılan açıklamaya göre, sermaye piyasaları, İslami finans ve kredi skorlama/derecelendirme alanında tecrübeleri bulunan Tevfik Kınık, Aktif Bank'ta Kredi Analitik ve Sermaye Piyasalarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapacak.



Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu olan Kınık, yüksek lisansını Harvard Üniversitesi'nde yaptı.



1999 yılında Sermaye Piyasası Kurulu'nda uzman yardımcısı olarak başladığı kariyerinde, Kurumsal Yatırımcılar Dairesi Başkanlığı ve Kurul Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunan Kınık, Aktif Bank'ta sermaye piyasalarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve Suudi Arabistan'ın ilk yerel kredi derecelendirme kuruluşu Simah Rating Agency'de (Tassnief) kurucu genel müdür olarak görev yaptı.



Kınık, Tassnief'in kuruluş işlemlerini tamamlayıp organizasyon ve derecelendirme metodolojilerinin oluşturulmasını sağladıktan sonra Aktif Bank'a yeniden katıldı.