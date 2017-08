TÜRKİYE Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) Başkanı Şemsi Kopuz, sektörün bu yıl 25’incisi 7-10 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek WorldFood İstanbul Fuarı’na hazır olduğunu söyledi.

TGDF’nin destek verdiği WorldFood İstanbul, 25'inci Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı, 7-10 Eylül 2017 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek. Yaklaşmakta olan fuara ilişkin değerlendirmelerde bulunan TGDF Başkanı Şemsi Kopuz, Ekonomi Bakanlığı'nın sektörel nitelikli uluslararası yurt içi fuarların desteklenmesine ilişkin kararının kapsadığı 16 fuardan biri olma özelliği taşıyan WorldFood İstanbul’un, her yıl olduğu gibi bu yıl da sektörün gelişimine katkı sağlayarak, sektör liderlerini bir araya getireceğini bildirdi



"ENERJİMİZİ VE GÜCÜMÜZÜ WORLDFOOD İSTANBUL İLE DAHA DA YÜKSEĞE ÇIKARACAĞIZ"



Organizasyonu gerçekleştiren ITE Fuarcılığın uluslararası deneyim ve birikiminin sektör açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Kopuz, "Çağımız uzmanlık çağı. Biz Gıda sektörü olarak geçmişte sektörümüze bir şey kazandırmayan içi boş organizasyonlardan fazlasıyla nasibimizi aldık. Enerjimizi ve gücümüzü uluslararası deneyim ve birikimiyle Türkiye’de çok başarılı çalışmalara imza atmış olan WorldFood İstanbul kapsamında daha da yüksek noktalara çıkaracağımızdan eminiz. Geçtiğimiz yıllarda ITE Fuarcılık tarafından gerçekleştirilen fuarlarda, özellikle ziyaretçi profilinde kaydedilen başarı bizim için temel belirleyici olmuştur” dedi.



"TÜRKİYE’NİN DÜNYAYA AÇILAN GIDA VİTRİNİ"



WorldFood İstanbul Fuarı’nın Türkiye’nin gıdada dünyaya açılan vitrini olma özelliği taşıdığını belirten TGDF Başkanı Kopuz şunları söyledi:

“WorldFood İstanbul, bu yıl birbirinden ilgi çekici etkinlikleriyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Fuar ile eş zamanlı gerçekleştirilecek inovasyon ve yemek yarışmaları; görsel bir şölen ile birlikte toplantılara lezzetli bir mola verdirecek.‘Gıda satın almasında kalite standartları’, ‘Perakendede global vizyon’, ‘Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği hakkında bilgilendirme’ ve ‘Ceviz ve bakliyatın insan sağlığına faydaları’ konularını içeren konferanslar da katılımcılara gıda sektörü hakkında detaylı bilgi akışı sağlayacak.

Bunlara ek olarak; uluslararası satın alma heyetinin ağırlanacağı ve B2B iş görüşmelerinin organize edileceği Retail Center (Perakende ve Zincir Market iş görüşmeleri) alanı ve Azerbaycan, Kazakistan, Ukrayna, Körfez Ülkeleri, Tunus, Fas, İran, Orta Doğu ve Avrupa’dan gelecek satın alma heyetleri de farklı işbirliklerini mümkün kılacak.”



“SEKTÖRÜN ÖNCÜLERİNİ BİR ARAYA GETİRECEĞİZ”



Fuarın açılışına az bir zaman kaldığını kaydeden ITE Turkey Gıda Grup Direktörü Semi Benbanaste ise, “Artan nüfusun ve değişen yaşam standartlarının etkisiyle gıda ürünlerindeki ihtiyaçlar da değişiklik gösteriyor. Kişiler, tüm dünyada yetişen her türlü gıda ürününe kolay bir şekilde ulaşmayı bekliyor. Bu durum gıda endüstrisinin ve teknolojisinin gelişmesine ışık tutuyor. Bu doğrultuda gıda sektörü her geçen gün büyümeye devam ediyor. Bu yıl 25. kez gerçekleştireceğimiz WorldFood İstanbul fuarımızda da sektörün öncülerini bir araya getirerek gelişimine katkı sağlamayı planlıyoruz. Katılımcıların yüz yüze görüşerek sıcak ilişkiler kurduğu, yeni pazarlar ve yeni müşteriler için oldukça verimli bir platform olan fuarımız, her yıl olduğu gibi 2017 yılında da sektöre katkı sağlamayı hedefliyor” ifadelerini kullandı.