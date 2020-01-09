Tibet: Bu söylemler zeytinyağı üreticisine zarar verir

Sindirimi kolaylaştıran, cilt sağlığını koruyan, kolesterolü ve kalp problemlerini azaltan, safra taşını önleyen ve onlarca faydası olan zeytinyağına ilişkin son dönemde olumsuz yayınlar yapılıyor.

Uzman sıfatıyla televizyon ekranında, gazete röportajları ve sosyal medyada boy gösterenler, "Riviera tüketmeyin, toksik madde içerir" diyorlar. Hatta zehir diyen de var. Sektör temsilcileri ise yurttaşlardan, bu beyanlara ve kişilere itibar edilmemesini istedi.

Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi Başkanı Ümmühan Tibet, "riviera zeytinyağı tüketmeyin, zehirdir” söylemlerinin yalanladı.

Zeytin ve zeytinyağı sektör temsilcileri yurttaşlara, “hangi kalite olursa olsun zeytinyağı tüketelim” çağrısı yaptı.

Riviera zeytinyağı, rafine zeytinyağına natürel sızma ya da natürel birinci zeytinyağı ile harmanlanarak üretiliyor. Dünyanın en büyük zeytinyağı üretici olan İspanya’da da iç pazarda yüzde 60 oranında riviera zeytinyağı tüketiliyor.



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