Eylül ayında ihracat 15,2 milyar dolar, ithalat ise 16,9 milyar dolar oldu. Böylece dış ticaret açığı geriledi. Verileri Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan açıkladı. Pekcan, "Bir müjdeyi paylaşmak istiyorum, Eximbank, TL kredi faizlerini bugün itibarıyla yüzde 9,61'e çekti." dedi.

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