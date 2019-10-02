Daralan Türkiye ekonomisi dış ticaret açığını etkiledi.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, eylül ayı ihracat rakamlarını Mersin'de düzenlenen basın toplantısıyla açıkladı.
İlk 9 aydaki ihracat yüzde 2,56 artışla 132 milyar 505 milyon dolara ulaştı. Eylül ayında ithalat, yüzde 0,15 artışla 16 milyar 961 milyon dolar oldu. 9 aylık ithalat rakamları yüzde 15,3 gibi bir gerilemeyle 153 milyar 913 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2019 Eylül ayı itibarıyla, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 89,7 oldu.
Bakan Pekcan, faiz konusunda yeni gelişmeyi de bu toplantıda duyurdu.
ulusal.com.tr
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