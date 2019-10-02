Gri Listedeki terörist etkisiz hale getirildi
Gri Listedeki terörist etkisiz hale getirildi
8 terörist etkisiz hale getirildi
8 terörist etkisiz hale getirildi
''Bin yıl da sürse buradan ayrılmayacağım''
''Bin yıl da sürse buradan ayrılmayacağım''
''Eğitim-öğretim faaliyetleri aksamayacak''
''Eğitim-öğretim faaliyetleri aksamayacak''

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, eylül ayı ihracat rakamlarını açıkladı

Eylül ayında ihracat 15,2 milyar dolar, ithalat ise 16,9 milyar dolar oldu. Böylece dış ticaret açığı geriledi. Verileri Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan açıkladı. Pekcan, "Bir müjdeyi paylaşmak istiyorum, Eximbank, TL kredi faizlerini bugün itibarıyla yüzde 9,61'e çekti." dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, eylül ayı ihracat rakamlarını açıkladı
Daralan Türkiye ekonomisi dış ticaret açığını etkiledi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, eylül ayı ihracat rakamlarını Mersin'de düzenlenen basın toplantısıyla açıkladı.

İlk 9 aydaki ihracat yüzde 2,56 artışla 132 milyar 505 milyon dolara ulaştı. Eylül ayında ithalat, yüzde 0,15 artışla 16 milyar 961 milyon dolar oldu. 9 aylık ithalat rakamları yüzde 15,3 gibi bir gerilemeyle 153 milyar 913 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2019 Eylül ayı itibarıyla, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 89,7 oldu.

Bakan Pekcan, faiz konusunda yeni gelişmeyi de bu toplantıda duyurdu.


ulusal.com.tr
Önceki Haber
Otomobil piyasası hareketlendi
Sonraki Haber
Yargı Paketi için Meclis'te ilk mesai
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.