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Toplanan inek sütü miktarı haziranda azaldı

Ülke genelinde toplanan inek sütü miktarı, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,3 azalarak 749 bin 844 ton oldu.

Toplanan inek sütü miktarı haziranda azaldı

Türkiye genelinde toplanan inek sütü miktarı, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,3 azalışla 749 bin 844 tona geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, toplanan inek sütü miktarı haziranda yıllık bazda yüzde 7,3 azalarak 749 bin 844 ton oldu. Söz konusu dönemde, ticari süt işletmeleri tarafından gerçekleştirilen içme sütü üretimi yüzde 9,7 artışla 113 bin 776 tona ulaştı. İnek peyniri üretimi yüzde 3,6 azalarak 54 bin 121 tona geriledi.

Koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri üretimi ise yüzde 16,5 artış göstererek 4 bin 266 tona çıktı.

Yoğurt üretimi haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 11 azalarak 94 bin 370 ton oldu. Bu dönemde ayran üretimi ise yüzde 5,1 artışla 51 bin 83 tona ulaştı.

Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı haziranda ortalama yüzde 3,5, protein oranı yüzde 3,2 olarak tespit edildi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı, haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,1 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı, haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 6,2 düşüş olarak kayıtlara geçti.


Kaynak: AA
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