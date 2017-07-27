Karaman'ın Toroslar üzerinde yer alan ilçesi Sarıveliler'de üretilen birinci kalite kirazın tamamı yurt dışına gönderilip kilosu 20 avrodan satılıyor.

Karaman'ın Toros Dağları üzerinde yer alan ilçesi Sarıveliler'de üretilen ve tamamı yurt dışına gönderilen birinci kalite kiraz, Avrupa ülkelerinde rağbetgörüyor.



İlçede son yıllarda sulamada yeni sistemlerin gelişmesi, tarımda makineleşme ve yapılan göletler meyveciliğe olan ilgiyi de artırmış durumda.

Bölgede yaz mevsimi kısa olduğu için ekonomik değeri yüksek sebze üretimi gerçekleştirilemiyor. Bu nedenle çiftçiler yaklaşık 15 yıl önce kiraz üretimine başlayarak, bölgenin hava şartlarını avantaja çevirmiş durumda. Türkiye'nin birçok yerinde kiraz hasadı mayıs ayında başlayıp, haziranda sona ermesine rağmen Sarıveliler'de hasat dönemi temmuz ortasında başlayıp ağustos ortasına kadar devam ediyor.



Bölgede üretilen birinci kalite kirazın tamamına yakını, aracılar tarafından satın alınarak yurt dışına gönderiliyor.



"Bakir topraklar kiraz bahçelerine dönüştü"



Sarıveliler Belediye Başkanı Hayri Samur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kiraz üretiminin bin 600 ila 2 bin rakımları arasındaki arazilerde yapıldığını söyledi.



Bölgede yıllar önce terk edilen arazilerin kiraz üretimiyle değerlendiğini anlatan Samur, "Daha önce çalılıklarla kaplı ve hiç tarım yapılmayan arazilerde kurulan kiraz bahçelerinde üretim yapılıyor. Tarım sadece insan gücü ile yapılırken bu araziler kullanılmış. Fakat alınan ürün verilen emeği kurtarmadığı için insanlar bu arazileri terk edip büyük şehirlere göç etmişler. Yani şimdiye kadar hiç kimyasal gübre kullanılmayan, bakir topraklar kiraz bahçelerine dönüştü." diye konuştu.



"Avrupa'da kilosu yaklaşık 20 avrodan satılıyor"



Yaklaşık 15 yıl önce birkaç üreticinin ilçede deneme amacıyla başladıkları kiraz üretiminde başarılı olduklarını dile getiren Samur, şöyle devam etti:

"Kiraz, Sarıveliler'in iklimini, toprağını sevdi. Yapılan teşviklerle kiraz bahçeleri çoğaldı. Ekonomik değeri olan, bölgeye uyumlu 'ziraat 9' denilen kiraz fidanları dikildi. Bu bölgede yaz mevsimi kısa. Sebze ancak haziran ayında ekilebiliyor. Tam ürün vereceğinde ise hava soğuyor. Yani sebze üretimi ekonomik değil. Kiraz ise temmuz ve ağustos aylarında toplanıyor. Bu dönemde birçok yerde kiraz hasadı sona ermesine rağmen bizde hasat devam ediyor. Bu bizim için ciddi bir avantaj oluşturuyor. Üretilen kiraz birinci sınıf. İç piyasaya hiç satılmıyor, tamamı Avrupa ülkelerine gidiyor. Orada da ekonomik durumu çok iyi olan insanlar tarafından tüketiliyor. İlçemizde üretilen kiraz Avrupa'da kilosu yaklaşık 20 avrodan satılıyor. Almanya, İsviçre, Hollanda ve İtalya gibi ülkelerde bu kiraz marketlerde ilgi görüyor."



Kilogramı 13-14 liradan satıldı



Bu yıl rekoltenin az olduğunu ancak yüksek fiyatın bunu telafi ettiğini vurgulayan Samur, şunları kaydetti:



"2 bin ton civarında kiraz üretildi. Kilosu 13-14 liraya kadar alıcı buldu. Üreticimiz, fiyat yüksek olunca düşük rekolteden etkilenmedi. Önümüzdeki 10 yıl içinde 10 bin ton üretim yapılması hedefleniyor. Bir göletimiz sulamada kullanılabiliyor. 5 tane daha gölet çalışmamız var. Kiraz üretimi sayesinde genç nüfus ilçeden göçmeyecek, atıl araziler değerlenecek."

