Erdoğan'dan Büyükerşen'e geçmiş olsun telefonu
Erdoğan'dan Büyükerşen'e geçmiş olsun telefonu
WhatsApp'ta 'yeşil tik' dönemi! Bakın ne işe yarıyor
WhatsApp'ta 'yeşil tik' dönemi! Bakın ne işe yarıyor
Benzin ve motorine büyük zam
Benzin ve motorine büyük zam
Mili Takım'ın yeni teknik direktörü belli oldu
Mili Takım'ın yeni teknik direktörü belli oldu

Toyota, Türkiye'deki üretimine ara verdi

Toyota bakım, onarım ve revi̇zyon çalışmaları nedeni̇yle 12 Ağustos'a kadar üreti̇me ara verdi̇

Toyota, Türkiye'deki üretimine ara verdi

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, planlı bakım, onarım ve revizyon çalışmaları nedeniyle 31 Temmuz ile 12 Ağustos tarihleri arasında üretime ara verdiğini duyurdu.

Şirket açıklamasına göre, bu yılın ilk 6 ayını rekor üretim ve ihracat rakamlarıyla kapatan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, olağan bakım, onarım, revizyon hazırlık çalışmaları sebebiyle 31 Temmuz ile 12 Ağustos tarihleri arasında tatile girdi.

Sakarya’da üretim faaliyetlerini gerçekleştiren şirket çalışanlarının büyük çoğunluğunun söz konusu tarihler arasında yıllık ücretli izinlerini kullandığı belirtilen açıklamada, bu süre zarfında sadece bakım, onarım ve revizyon çalışmalarında görev alan sınırlı sayıda çalışanın fabrikada bulunmaya devam edeceği bildirildi.

Açıklamada bu yılın ocak-haziran döneminde 145 bin 230 araç üreten ve 127 bin 900 araç ihracat eden şirketin, yıl sonunda  tarihinin en yüksek üretim ve ihracat hacmine ulaşmayı hedeflediği belirtildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #sakarya #toyota
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Erzurum'un gelenekleri dadaşların şenliğinde yaşatıldı
Sonraki Haber
Denize atlayan genç türkücü ağır yaralandı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.