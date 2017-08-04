Toyota ve Mazda ABD'de 1,6 milyar dolar yatırım ile yeni bir fabrika kuracak.
Japon otomobil üreticileri Toyota ve Mazda, ABD'de ortak yatırım ile yeni bir montaj fabrikası kuracaklar.
Dünya gazetesinin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, 1,6 milyar dolar büyüklüğündeki yatırıma ilişkin resmi açıklama bugün yapılacak.
Yılda 300 bin araç üretim kapasitesine sahip olacak tesis 4 bin kişiye istihdam sağlayacak.
ulusal.com.tr
Toyota ve Mazda otomotiv fabrikaları, ABD'de ortak fabrika kuracak
Toyota ve Mazda ABD'de 1,6 milyar dolar yatırım ile yeni bir fabrika kuracak.
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