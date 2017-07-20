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Trabzon'da, turizmi çeşitlendirmek için yeni bir çalışma başlatıldı

Trabzon'da turistlerin Karadeniz kültürünü yaşayarak öğrenmesi amacıyla "ekoturizm köyü" kuruldu. Köye giden turistler yöre mimarisini yansıtan evlerde vakit geçiriyor, tarla ve ahırda çalışanlara da yardımcı oluyor.

Trabzon'da, turizmi çeşitlendirmek için yeni bir çalışma başlatıldı

Yeşilin her tonunu barındıran doğal güzellikleri ile ön plana çıkan Trabzon'da, turizmi çeşitlendirmek için yeni bir çalışma başlatıldı.

Trabzon'un Düzköy ilçesinde, turistlerin yöre kültürünü yaşayarak öğrenmesi amacıyla "ekoturizm köyü" oluşturuldu.

Köyü ziyaret eden turistler, yöre mimarisinin özelliklerini taşıyan ev ve serander gibi yapılarda vakit geçiriyor. 

İsteyen turistler de tarla ve ahırda çalışan köylülere yardımcı oluyor.

Gelen turistler Karadeniz'in yöresel tadlarını da tanıyor.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu turistlerin bölgeye gösterdiği ilgiden mutlu.

Hacısalihoğlu, ekoturizm köyü uygulamasını tüm ilçelerde hayata geçirmeyi istediklerini söyledi.


ulusal.com.tr

Etiketler; #trabzon
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