Rekabet Kurulu, haklarında soruşturma yürütülen, karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası pazarında faaliyet gösteren 32 sigorta şirketi ile Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliğinin sözlü savunmasını aldı.

Rekabet Kurumundaki toplantı, Kurul Başkanı Ömer Torlak başkanlığında gerçekleştirildi.



Torlak, karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası pazarında faaliyet gösteren 32 sigorta şirketi ile Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından rekabetin ihlal edilip edilmediğinin tespiti için soruşturma açıldığını anımsatarak, sözü soruşturma heyetine verdi.



Soruşturma heyeti yetkilileri, hakkında soruşturma yürütülen teşebbüsler ile Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği arasında fiyat tespitine ve pazar paylaşımına yönelik Rekabetin Korunması Hakkında Kanun kapsamında bir anlaşma ve uyumlu eylem tespit edilemediği sonuç ve kanaatine ulaşıldığını açıkladı.



Söz konusu şirket temsilcileri de anlaşma ve uyumlu eylem iddialarının gerçekleri yansıtmadığını, şirketlerin maliyetleri çerçevesinde pazarda birbirinden bağımsız faaliyetler sergilediğini savundu. Fiyat artışının maliyetler ölçüsünde belirlendiğini ifade eden temsilciler, heyet tarafından hazırlanan raporun iyi bir ekonomik analize sahip olduğunu vurgulayarak, rapordaki bulguları desteklediklerini dile getirdi.



Şikayetçi sıfatıyla toplantıda söz alan Uluslararası Nakliyeciler Derneği İcra Kurulu Başkanı Fatih Şener ise sigortacılık sektöründe rekabet kurallarını ihlal eden şirketlerin olduğunu savunarak, bu şirketlerin daha kapsamlı incelenmesi talebinde bulundu.



Kurulun soruşturmaya ilişkin nihai kararını 27 Temmuz'da açıklayacağı belirtildi. Karar, bu tarihten önce alınması durumunda, Kurumun internet sitesinde yayımlanacak.