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Trafik sigortalarıyla ilgili Rekabet Kurulu sigorta şirketlerinin savunmalarını aldı!

Rekabet Kurulu, haklarında soruşturma yürütülen, karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası pazarında faaliyet gösteren 32 sigorta şirketi ile Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliğinin sözlü savunmasını aldı.

Trafik sigortalarıyla ilgili Rekabet Kurulu sigorta şirketlerinin savunmalarını aldı!

Rekabet Kurumundaki toplantı, Kurul Başkanı Ömer Torlak başkanlığında  gerçekleştirildi.

Torlak, karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası  pazarında faaliyet gösteren 32 sigorta şirketi ile Türkiye Sigorta, Reasürans ve  Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından rekabetin ihlal edilip edilmediğinin  tespiti için soruşturma açıldığını anımsatarak, sözü soruşturma heyetine verdi.

Soruşturma heyeti yetkilileri, hakkında soruşturma yürütülen  teşebbüsler ile Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği  arasında fiyat tespitine ve pazar paylaşımına yönelik Rekabetin Korunması  Hakkında Kanun kapsamında bir anlaşma ve uyumlu eylem tespit edilemediği sonuç ve  kanaatine ulaşıldığını açıkladı.

Söz konusu şirket temsilcileri de anlaşma ve uyumlu eylem iddialarının  gerçekleri yansıtmadığını, şirketlerin maliyetleri çerçevesinde pazarda  birbirinden bağımsız faaliyetler sergilediğini savundu. Fiyat artışının  maliyetler ölçüsünde belirlendiğini ifade eden temsilciler, heyet tarafından  hazırlanan raporun iyi bir ekonomik analize sahip olduğunu vurgulayarak,  rapordaki bulguları desteklediklerini dile getirdi.

Şikayetçi sıfatıyla toplantıda söz alan Uluslararası Nakliyeciler  Derneği İcra Kurulu Başkanı Fatih Şener ise sigortacılık sektöründe rekabet  kurallarını ihlal eden şirketlerin olduğunu savunarak, bu şirketlerin daha  kapsamlı incelenmesi talebinde bulundu.

Kurulun soruşturmaya ilişkin nihai kararını 27 Temmuz'da açıklayacağı  belirtildi. Karar, bu tarihten önce alınması durumunda, Kurumun internet  sitesinde yayımlanacak.


Kaynak: AA
Etiketler; #Trafik sigorta #rekabet kurulu
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