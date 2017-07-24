Rekabet Kurulu, trafik sigortası pazarında faaliyet gösteren 32 teşebbüs ve Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği hakkında yürütülen soruşturma kapsamında idari para cezası verilmesine gerek olmadığına karar verdi.

Rekabet Kurulu, trafik sigortası pazarında faaliyet gösteren 32 teşebbüs ve Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği hakkında yürütülen soruşturma kapsamında idari para cezası verilmesine gerek olmadığına karar verdi.



Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan karara göre, söz konusu teşebbüsler ve Birlik hakkındaki soruşturma tamamlandı.



Bu kapsamda tüm delil, bilgi ve belgeler, rapor, yazılı ve sözlü savunmalar değerlendiren Kurul, ilgili kanun hükmü ihlal edilmediğinden idari para cezası uygulanmasına gerek olmadığını oy çokluğu ile kararlaştırdı.