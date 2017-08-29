Trakya Birlik ayçiçeği ön alım fiyatını açıkladı. Sektörde baz sözleşme oranı olan yüzde 44 yağ oranlı ayçiçeği ürünü için fiyat, ton başına bin 823 lira olarak belirlendi.

Türkiye'de üretilen yağlık ayçiçeğinin yüzde 25 ile 30'unu alan Trakya Birlik, ön alım fiyatını açıkladı.



Trakya Birlik konu ile ilgili yazılı açıklama yaptı.



Sektörde baz sözleşme oranı olan yüzde 44 yağ oranlı ayçiçeği ürününün ön alım fiyatı, ton başına bin 823 lira oldu.



Hesaplanacak yağ primleri çerçevesinde yüzde 50 yağ oranlı ayçiçeği ürünü için fiyat ton başına bin 978 lira olurken, yüzde 40 standart yağ oranlı ayçiçeği için fiyat bin 720 lira olarak açıklandı.



Birlik, bu sezonda üretici ortaklarından 350 bin ton ürün alacak.





ulusal.com.tr