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Tüketici güven endeksi arttı

Tüketici güven endeksi, temmuzda geçen aya göre yüzde 1,9 arttı.

Tüketici güven endeksi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı.

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, temmuzda geçen aya göre yüzde 1,9 artış kaydetti. Buna göre haziranda 70 olan endeks değeri temmuzda 71,3 olarak kayıtlara yansıdı.

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi de söz konusu dönemde, yüzde 2,1 artarak 91,9'a yükseldi. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durumunun daha iyi olacağını bekleyenlerin oranının artmasından kaynaklandı.

İşsiz sayısındaki beklenti

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi temmuzda yüzde 1,6 azalarak 95,7 değerine düştü. Söz konusu azalış, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durumun daha iyi olacağı yönünde beklentisi olan tüketicilerin sayısının bir önceki aya göre azaldığına işaret ediyor.

İşsiz sayısı beklentisi endeksi da bu ay yüzde 5,2 artış kaydederek 74,4 oldu. Bu durum, gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısında düşüş bekleyenlerin artmasından kaynaklandı.

Tasarruf etme ihtimali endeksi yüzde 5,8 arttı. Haziran ayında 22,1 olan endeks, temmuzda 23,3 değerine yükseldi. Bu artış, tüketicilerin gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimallerinin bir önceki aya göre arttığını gösteriyor.


Kaynak: AA
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