Tüketici güven endeksi azaldı

Tüketici ekonomiye güvenmiyor. Aralık ayı tüketici güven endeksi yüzde 1,9 azalarak 58,8'e geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu, aralık ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı.

Genel ekonomik durum beklentisi aralıkta yüzde 2,5 azalarak 78,5'ten 76,5'e düştü.

İşsiz sayısı beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,9 azalarak aralıkta 57,1 olarak gerçekleşti.

Verileri değerlendiren Ekonomist Profesör Doktor Aziz Konukman, halkın ekonomiye güveninin azaldığını söyledi.

Konukman, gelecek aylarda gelecek zamlarla birlikte ekonomiye güvende düşüş eğiliminin süreceğini söyledi.

ulusal.com.tr