BDDK tarafından banka ve kredi kartları ile internet üzerinden alışveriş yapılabilmesi için getirilen tüketiciden onay alma şartı için bir hafta süre kaldı. 17 Ağustos’a kadar onay verilmeyen kartlar, internet alışverişine kapatılacak. Bankalar müşterilerinin taleplerini SMS, çağrı merkezi, şube, mobil bankacılık gibi farklı kanallardan alacak

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından kredi kartları ile internet üzerinden alışveriş yapılabilmesi için 17 Ağustos’a kadar tüketiciden onay alma şartı getirildi.



Habertürk'ün haberine göre, bu tarihe kadar onay verilmeyen kartlar, internet alışverişine kapatılacak. BDDK, şubat ayında aldığı bir kararla Türkiye’deki tüm banka ve kredi kartlarının internet üzerinden yapılan alışverişlerde kullanılabilmesi için kart hamilinin onayının alınması şartı getirdi.



Bankalara, gereken altyapıyı kurması için 6 aylık geçiş süreci tanındı. Süre, 17 Ağustos’ta dolacak. Bu süreçte bankaların, kart sahiplerinden gereken onayı alması gerekiyor. BDDK’dan dün yapılan açıklamada, kurumun finansal tüketiciyi koruma görevi çerçevesinde alınan kararla kartını internet işlemlerinde kullanmayan ya da kullanmak istemeyen kart hamillerine, kartını internet üzerinden yapılan işlemlere açma-kapatma imkânı verildiği belirtildi.



Açıklamada, bunun, kart hamillerinin onayları olmaksızın kartlarından işlem yapılmasını engellemeye yönelik bir karar olduğu, elektronik ticaretin engellenmesinin söz konusu olmadığı kaydedildi. Açıklamada, kartını internet işlemlerinde kullanmak isteyen kart hamillerinin, 17 Ağustos’tan önce olduğu gibi sonrasında da istedikleri anda bankaları ile irtibata geçerek kartlarını internet alışverişlerinde kullanıma açabilecekleri ifade edildi.



"BANKANIZ İLE İRTİBATA GEÇİN"



Açıklamaya göre, bankalar, müşterilerinin taleplerini SMS, çağrı merkezi, şube, mobil bankacılık gibi farklı kanallardan alacak. Kartlarını internet işlemlerinde kullanan veya kartlarından işlem yapılması yönünde önceden talimat (otomatik ödeme talimatı) vermiş ancak henüz kartlarını internet üzerinden alışveriş işlemine açtırmamış olan müşterilerin, 16 Ağustos günü sonuna kadar kartlarını internet işlemlerine açtırmasının önem arz ettiği belirtildi. Açıklamada, kart hamillerinin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için anılan tarihe kadar bankaları ile irtibata geçmesi gerektiği anımsatıldı.



HER KART İÇİN AYRI ONAY GEREKECEK



Tüketicilerin her bir kart için ayrı ayrı onay vermesi gerekiyor. Ek kartlarda Asıl kart sahibinin onayı esas olacak.



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