TÜDEF Gıda Komisyonu Başkanı Vargı, Palm Yağı Araştırma Komisyonu'nun araştırma sonuçlarının aradan 6 aydan fazla bir süre geçmesine rağmen kamuoyu ile paylaşılmadığını belirterek "Raporun sonuçlarının kamuoyu ile paylaşılmasını bekliyoruz" dedi.

Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi'nin (EFSA) palm yağının ısıtıldığında diğer bitkisel yağlara göre daha fazla kanserojen olduğuna ilişkin iddiaları içeren raporu, hem yazılı ve görsel basında hem de sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

Ardından EFSA, palm yağı ve diğer bitkisel yağlardan kaynaklanan sağlık risklerini tekrar değerlendireceğini duyurdu.



Türkiye'de de gündeme oturan konu hakkında eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Türkiye'de palm yağı kullanılan ürünler konusunda bilimsel bir çalışma yapılmasının kararlaştırıldığını açıklamış, çalışmanın sonuçlarının kamuoyu ile paylaşılacağı ve gerekli idari tedbirlerin alınacağını ifade etmişti.



Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Gıda Komisyonu Başkanı Sinan Vargı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TÜDEF olarak tüketicinin evrensel bilgilenme, sağlık ve güvenlik hakları doğrultusunda araştırma komisyonu kurulmasını desteklediklerini ancak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde kurulan Palm Yağı Araştırma Komisyonu'nun aradan 6 aydan fazla bir süre geçmesine rağmen araştırma sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmadığını belirtti.



Vargı, tüketicilerde halen palm yağı konusunda endişeler bulunduğunu ifade ederek, raporun sonuçlarının kamuoyu ile paylaşılmasını beklediklerini vurguladı.



Medyada uzman olmayan kişiler tarafından bilgi kirliliği oluşturacak şekilde yorumlar yapıldığına dikkati çeken Vargı, "Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına İngilizceye hakim olan bir tıp doktorunun atanması, birçok kanalda kafa karıştıran kişilerin olduğu bir ortamda tüketiciler için bir şanstır." ifadesini kullandı.

