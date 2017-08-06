Turizmcilere göre Kurban Bayramı’nı sahillerde geçirecekler, hükümetin arife gününü resmi tatil ilan etmesini beklemeden rezervasyonlarını 30 Ağustos’tan 4 Eylül’e kadar 6 gün olarak yapıyor.

Kurban Bayramı’nın yaz sezonunun sonuna denk gelmesi yerli turist için son tatil fırsatını oluşturuyor. Resmi tatil olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın hemen ardından 31 Ağustos arife, 1 Eylül de Kurban Bayramı’nın birinci günü. Bayram 4 Eylül Pazartesi akşamı sona eriyor. Turizm sektörü tatilin 6 veya 10 gün olarak kararlaştırılıp ilan edilmesini istiyor. hükümet yetkilileri Kurban Bayramı tatilinin uzatılmasına ilişkin henüz bir karar almadı.



YA 10 YA 6 GÜN OLSUN



Turizm sektörü temsilcileri bayramdan önceki pazartesi-salı günleri ve yarım günlük arife gününü de içine alacak şekilde 26 Ağustos cumartesi gününden 4 Eylül pazartesi gününe kadar toplam 10 günlük tatil edilmesini talep etti. Turizmciler uzun tatil fırsatıyla vatandaşların hem sahil kentlerinde tatil yapma imkanı bulabileceğini hem de memleketlerinde kurban vecibelerini ve bayram ziyaretlerini daha rahat gerçekleştirebileceğini savunuyor.



Turizm sektörü bayram tatili için ikinci alternatif olarak, yarım günlük arife günü tatilinin tam güne dönüştürülerek, Kurban Bayramı tatilinin 30 Ağustos Zafer Bayramı ile birleştirilip 30 Ağustos Çarşamba’dan 4 Eylül Pazartesi’ye kadar 6 gün şeklinde uzatılmasını önerdi.



Kurban Bayramı tatili için başta Antalya olmak üzere sahil kentlerine yoğun ilgi olduğunu belirten Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık şunları söyledi:



"Kurban Bayramı hareketliliği başladı. Yüksek sezona da denk geliyor olması dolayısıyla otellerde ciddi yoğunluk yaşanacağını öngörüyoruz. Vatandaşın bayram tatili planlarını daha iyi yapabilmesi için bayramdan önceki pazartesi- salı günleri ve yarım günlük arife gününü de içine alacak şekilde 26 Ağustos Cumartesi gününden 4 Eylül Pazartesi gününe kadar toplam 10 güne uzatılması çok yerinde olacaktır."



’ÖNCEDEN AÇIKLANMALI’



Ayık, tatil kararının önceden açıklanmasının insanların tatil planlarını kolaylaştıracağına dikkati çekti. Osman Ayık, "Dini bayram olarak Kurban Bayramı, Şeker Bayramı’ndan daha farklı. Kurban kesme vecibesi olduğu için insanlar ya başta kurbanını kesip tatile çıkıyor ya da tatil dönüşü kurban kesiyor. Dolayısıyla uzun tatil dönemi bu açıdan büyük avantaj oluşturuyor. 10 gün veya 6 gün olarak açıklanmasını bekliyoruz."



’REZERVASYONLAR 6 GÜN ÜZERİNDEN’



Kurban Bayramı döneminin okullar açılmadan önceki son deniz-kum-güneş tatil fırsatı sunduğuna dikkati çeken ETS Tur Genel Müdür Yardımcısı Suat Özbekÿde şöyle küonuştu:



"Kurban Bayramı rezervasyonlarında çok yoğun talep alıyoruz. Bayramda oteller çok yoğun olacak. Okullar açılmadan son tatil imkanı olduğu için kesinlikle dolu dolu geçecek. Yatak bulmakta zorluk çekileceğini düşünüyorum. Misafirler hemen rezervasyonunu yaptırsın. Son dakikaya kalanlar yer bulmakta zorlanır."



Suat Özbek, bayram tatili süresini hükümetin henüz 6 veya 10 gün olarak açıklamamış olmasına rağmen rezervasyon satışlarının önemli ölçüde 6 gün üzerinden yapıldığına değindi. Vatandaşların tatillerini 30 Ağustos Çarşamba’dan 4 Eylül Pazartesi’ye kadar planladığı, rezervasyonların da bu tarihlerin baz alınarak yapıldığına işaret eden Özbek, "Aradaki yarım günlük arife gününü de birçok kişi işyerinden izin alarak zaten birleştiriyor" dedi./Hürriyet