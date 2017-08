Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, vatandaşların çok hızlı hareket edip, bir an önce rezervasyonlarını yaptırmaları gerektiğini belirterek, "Vatandaşlar, rezervasyonlarını yaptırmadan tatil bölgelerine gitmesinler. Çünkü inanılmaz derecede yüksek doluluklar bekliyoruz, ciddi anlamda rezervasyon yaptırmayan sokakta kalabilir." dedi

Ayık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 günlük tatilin açıklamasıyla taleplerin daha da hızlanacağını beklediklerini, bazı bölgelerdeki tesislerdeki boşlukların dolacağını söyledi.



Türkiye'de bütün kıyı bölgelerinde ciddi yoğunluk olacağına dikkati çeken Ayık, Batı ve Doğu Karadeniz, Kapadokya, Denizli Pamukkale bölgesi başta olmak üzere Türkiye'nin farklı bölgelerinin yoğun olacağını bildirdi.



Memleket, eş, dost, akraba ziyaretleriyle de iç pazarda ciddi hareketlilik olmasını beklediklerini aktaran Ayık, turizm anlamında tesislerin dolmaya başladığını dile getirdi.



"DOLULUKLAR HIZLA YÜKSELİYOR"



Ayık, bayramın en yüksek sezonun hemen bitimine denk geldiğini, geçmiş yıllara göre talebin çok daha yoğunlaştığı bir dönemle örtüşeceğini belirterek, şöyle konuştu:



"Vatandaşların hızlı hareket etmesi gerekiyor, her geçen gün onların aleyhine olabilir. Çünkü tesislerde çok yoğun bir talep var ve doluluk hızla yükseliyor. Kısa sürede yüzde 100'leri bulması muhtemel. Çok hızlı şekilde hareket edip, bir an önce rezervasyonlarını yaptırmalılar. Vatandaşlar, rezervasyonlarını yaptırmadan tatil bölgelerine gitmesinler. İnanılmaz derecede yüksek doluluklar bekliyoruz, ciddi anlamda rezervasyon yaptırmayan sokakta kalabilir."



"ESNAFA DA BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK"



Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Duran da hükümetin turizmcinin talep ettiği ve ihtiyacı olan bir şeyi gerçekleştirdiğini söyledi.



Tatile çıkmayı planlayanların rezervasyonlarını yaptırmaları gerektiği uyarısında bulunan Duran, şunları kaydetti:



"Tatil açıklanmadan önce '500 bin civarında hareket olur' diyorduk, izinle beraber bu 1 milyon 200 bin civarı olabilir. Çünkü dönem de yoğun. İnsanların bugünden, yarına kalmadan rezervasyonlarını en iyi şekilde yapmaları gerekiyor, Ramazan Bayramı'nda da son dakikaya kalanlar yer bulamadı. Ulaşım için de uçak ve otobüs biletlerini alsınlar. En fazla yoğunluğun Antalya, Bodrum ve Çeşme'de olacağını tahmin ediyoruz. oteller yüzde 100 dolacak. Oteller, küçük işletmeler, butik oteller, iyi iş yapacak. Beklenen yoğunluk esnafa da büyük katkı sağlayacak."