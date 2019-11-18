Turizmin emek cephesi sorunları ve çözümleri ortaya koydu

Antalya, bacasız sanayinin ve emek cephesinin enine boyuna tartışıldığı geniş kapsamlı panele ev sahipliği yaptı.

Dev-Turizm İş, Alternatif Turizm Etkinlikleri ve İşletmeleri Birliği, Tüm Gastronomi Yöneticileri Derneği, İNKAY, HOTED gibi kurumların başkanlarının söz aldığı paneli, turizm duayeni Avni Aker yönetti.

Panelde, turizm sektörünün ekonomideki önemi vurgulandı.

Kat hizmetlerinden otel yöneticilerine kadar turizmde adı geçen tüm iş kollarının sorunları bu panelde konuşuldu.

Kısalan turizm sezonuna dikkat çekildi.

Muratpaşa Belediyesi ASSİM Turizm Platformu öncülüğünde yapılan toplantıda, turizmin 12 aya yayılmasının önemine vurgu yapıldı. DEV-Turizm İş Genel Başkanı Mustafa Yahyaoğlu, turizmde çeşitliliğin sağlanmasının gereğine işaret etti.

1970'lerin Antalya Belediye Başkanı Selahattin Tonguç, bölge turizminin gelişim sürecini aktardı.

Panelde ve serbest kürsü oturumunda öne çıkan çözümler sonuç bildirgesi ile kamuoyuna ilan edilmek üzere bir araya getirildi. Yetkili organlara da dosya halinde sunulacak.

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