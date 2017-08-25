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Türk İş açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı

Türk İş Konfederasyonu açlık ve yoksulluk sınırını açıklandı. Konfederasyonun araştırmasına göre, Ağustos ayında 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı bin 504 lira, yoksulluk sınırı ise 4 bin 900 lira oldu

Türk İş açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı

Yaz mevsimi sebze-meyve fiyatlarını düşürdü ama mutfak harcamalarında bu ay artış gözlendi. 

Türk-İş Konfederasyonu’nun yaptığı Ağustos ayı açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını açıklandı.

Buna göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yapması gereken aylık harcama bin 504 lira.  Gıda harcaması ile birlikte yapılması zorunlu diğer diğer aylık harcamaların toplamı ise 4 bin 901 lira.

4 kişilik bir ailenin açlık sınırı geçtiğimiz aya göre 7, yoksulluk sınırı tutarı ise 23 TL arttı. Ağustos ayında bekâr bir çalışanın ise aylık yaşama maliyeti bin 880 lira.

Bu ay, Ankara'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı ise bir önceki aya göre yüzde 0,47 oranında arttı.

Yaz mevsiminde yaş sebze ve meyve fiyatlarındaki gerilemenin mutfak harcamasına nispeten olumlu yansıdığını, fakat elde edilen ücret gelirinin yetersizliği nedeniyle geçim derdinin sürdüğü ortaya çıktı.
  
ulusal.com.tr

Etiketler; #türk iş #açlık #yoksulluk
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