TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay'dan asgari ücret açıklaması

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay asgari ücretle ilgili açıklamalarda bulundu. Atalay 2578 TL altında bir rakamın konuşulduğu pazarlık masasına oturmayacaklarını söyledi.

Atalay bugün Ankara'da yaptığı açıklama şu ifadeleri kullandı:



Bundan bir hafta evvel HAK-İŞ, DİSK ile görüştük. Bir basın toplantısı yaptık. Komisyonu tespit ettik ne olması lazım dediler. Elimizde bir veri var 2578 TL yaşam maliyeti. Bir kişinin yaşam maliyeti 2578 TL.

Nasıl bulundu bu rakam bilmiyorum. Bunun altında bir şey konuşmazlar. Sendikalar bunun üstünde konuşurlar. Biri çıkmış 10 bin TL olsun diyor.

Bir sendika açıkladı 3.200 TL olsun diyor. Bunun kararını tespit komisyonu verecek. DİSK'in HAK-İŞ'in yöneticileri ile beraber ortaklaşa konuşacaklar. Bu rakamın üstünde bir pazarlık yapacaklar.

Müspet bir şey olursa TÜRK-İŞ yönetiminden arkadaşlar getirirler ama bu rakamın yanında veya altında bir şey olursa, Nazmi Bey'e söyledim Bize de getirmenin bir anlamı yok o masada oturmayız. O masada bulunmayız.