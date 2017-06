Haziranda 4 kişilik ailenin açlık sınırı bin 508, yoksulluk sınırı ise 4 bin 913 lira oldu

Türk-İş'in araştırmasında, haziranda 4 kişilik ailenin açlık sınırı bin 508, yoksulluk sınırı ise 4 bin 913 lira olarak belirlendi.



Türk-İş tarafından, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay yapılan "açlık ve yoksulluk sınırı araştırması"nın haziran sonuçları açıklandı.



Buna göre, ramazan ve Ramazan Bayramı dönemindeki fiyat hareketleri izlendi. Yapılan hesaplama sonucunda, gıda fiyatlarında gerileme ortaya çıktı.

Araştırmada, haziranda 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için gereken gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" bin 508 lira 35 kuruş olarak hesaplandı.



Gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" ise 4 bin 913 lira 19 kuruş oldu.



Bekar bir çalışanın yaşama maliyetinin bin 899 lira 38 kuruş olarak hesaplandığı haziranda, dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı geçen aya göre 20 lira, yoksulluk sınırı tutarı ise 66 lira geriledi.

Ankara'da yaşayan 4 kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı ise bir önceki aya göre yüzde 1,33 düştü.

Gıda enflasyonunda son 12 ay itibarıyla artış yüzde 11,71 olurken, yıllık ortalama artış oranı ise yüzde 5,03 hesaplandı. Yılın ilk yarısı itibarıyla fiyatlardaki artış yüzde 5,32 oranında gerçekleşti.

Araştırmaya göre, süt ve yoğurt fiyatı mayısa göre değişmedi, geçen ay artış görülen kıyma ve kuşbaşı et fiyatı aynı kaldı.

Tavuk ile balık fiyatı da bu ay değişmezken, yumurtanın fiyatı tanede 3 kuruş arttı.

Bakliyat ürünlerinde ise nohutun fiyatı biraz gerilerken, diğerlerinde değişiklik olmadı.

Geçen ay 3,85 lira hesaplanan ortalama yaş sebze-meyve fiyatı, haziranda 3,89 lira oldu. Ortalama 3,33 lira olan sebze fiyatı, bu ay 3,42 liraya yükseldi. Bir önceki ay 4,81 lira olan meyve fiyatı ise 4,59 liraya geriledi.

Ekmek, pirinç, un, makarna, irmik gibi ürünlerin bulunduğu grupta, bu ay sadece makarnanın fiyatı arttı. Tereyağı, margarin ile zeytinyağı ve ayçiçek yağı fiyatı bu ay da değişmedi.