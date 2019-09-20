İran-Türkiye Ortak Ticaret Oda Başkanı Mehrdad Saadat, Türk iş insanlarının İran’a yatırımlarını arttırmasını istedi. Ulusal Kanal'a özel açıklamalar yapan Saadat "İran halkının Türk mallarına ilgi duyduğunu" söyledi. Saadat, Astana ortakları Rusya, İran ve Türkiye’nin milli para ile ticaret yapmasının işlemleri hızlandıracağını da söyledi.

İran'da geniş bir pazar olduğunu söyledi. Türk iş insanlarının bundan faydalanmasını istedi. Ticarette yerli para çağrısı yaptı.



İran-Türkiye Ortak Ticaret Oda Başkanı Mehrdad Saadat, Türkiye ile İran arasındaki ticari ilişkileri Ulusal Kanal'a değerlendirdi.



Türk iş insanlarına seslenen Saadat, İran'daki yatırımların artırılmasını istedi.



Saadat, Astana ortakları Rusya, İran ve Türkiye arasında yerli para ile ticaretin işlemleri hızlandıracağını söyledi.



İran ile Türkiye arasında Tercihli Ticaret Anlaşması imzalanması için çalışmalar devam ediyor. Ticaret Oda Başkanı Saadat, bu anlaşma için ürün listesi hazırlandığını belirtti.



ulusal.com.tr

