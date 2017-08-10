Avrupa başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesine gönderilen Türk kirazı, yaklaşık 8 yıllık çalışmanın ardından bu hafta içinde ilk kez Çin'e ihraç edildi.

Uçak kargoyla ilk etapta 6 ton gerçekleştirilen kiraz ihracatının, Çin tarafının memnuniyeti doğrultusunda gelecek yıllarda artması bekleniyor.



Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) Başkanı Senih Yazgan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çin'e kiraz ihracatı konusunda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı başta olmak üzere tüm paydaşların yaklaşık 8 yıldır titiz çalışma yürüttüğünü söyledi.



Bu çalışmaların olumlu sonuçlandığını, uzun süreçte Çin tarafının da çok titiz çalıştığını anlatan Yazgan, yükümlülüklerini yerine getiren ihracatçılarla ilk ürün gönderimini gerçekleştirdiklerini kaydetti.



"Gelecek yıl Çin'den büyük talep bekliyoruz"



Yazgan, Çin'in Türk kirazı için umut verici bir pazar olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:



"Geldiğimiz nokta itibarıyla bu hafta içinde Türk kirazını ilk kez Çin kapısından soktuk diyebiliriz. Bu bizim için çok mutluluk verici bir durum. Kiraz üreticilerinin gelecek yıllarda ekonomik olarak tatmin olacağını düşünüyorum. İlk etapta uçak kargo ile 6 tona yakın miktarda ürün gönderdik. Bu deneme amaçlıydı. Yükümlülüğümüzü doğru şekilde yerine getirdiğimiz imajını Çin tarafında oluşturduğumuz takdirde gelecek yıl Çin'den büyük talep bekliyoruz. Bunun yansıması da üreticilerimize olacaktır."