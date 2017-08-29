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Türk levreği, çipurası ve alabalığı Çin yolcusu

Sinan Kızıltan, "Türkiye'den Uzak Doğu'ya özellikle deniz patlıcanı ihracatımızı artırabiliriz. Bunun yanında tüm dünyada beğenilen levrek, çipura ve alabalığımızı da Uzak Doğululara daha fazla ihraç edebiliriz." dedi.

Türk levreği, çipurası ve alabalığı Çin yolcusu

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, Çin'de su ürünleri tüketiminin yaygın olduğunu, Türkiye'den Uzak Doğu'ya deniz patlıcanı, levrek, çipura ve alabalık ihracatıyapılabileceğini kaydetti.

Ege İhracatçı Birlikleri'nden (EİB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin su ürünleri sektörü, levrek ve çipurada Avrupa pazarında yüzde 25 pazar payına ulaştıktan sonra yönünü Çin'e çevirdi.

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, 25-27 Ağustos tarihlerinde Çin’in Guangzhou kentinde düzenlenen Fisheryseafood Expo 2017 (FISHEX) Fuarı'na 18 metrekarelik info stant ile katılarak levrek, çipura ve alabalık tanıtımı yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, Çin’de su ürünleri tüketiminin yaygın olduğunu, ülkede 50 milyon alım gücü yüksek müşteri kitlesi bulunduğunu, bu kitlenin Türk balıklarını daha çok tüketmesini istediklerini vurguladı.

Karides, istiridye de tüketiliyor 
Yakın gelecekte Çin'in dünya ekonomisinde bir numara olabileceğini savunan Kızıltan, "Çin'de balık yanında, karides, istiridye, deniz tarağı, deniz patlıcanı gibi ürünler yoğun tüketiliyor. Yıllık su ürünleri ithalatları 7.5 milyar dolar seviyesinde. Bizim Çin'e ihracatımız ise 3 milyon dolar seviyesinde. Su ürünleri sektörümüz bu pazara yoğunlaştığı takdirde ihracatımız katlanarak artabilir. Türkiye'den Uzak Doğu'ya özellikle deniz patlıcanı ihracatımızı artırabiliriz. Bunun yanında tüm dünyada beğenilen levrek, çipura ve alabalığımızı da Uzak Doğululara daha fazla ihraç edebiliriz." ifadelerini kullandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Türk levreği #çin
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