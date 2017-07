MOSFED Başkanı Güleç, "Kilogram bazında biz 10 yıl önce 2 doların altındaydık. Bugün mobilya sektöründe 3,80 dolarları yakaladık. Hedef, 2023'te 7 dolar." dedi.

Mobilya Sanayicileri ve İş Adamları Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, bir milyon doların üzerinde dış satım yapan firma sayısı 589'u bulan ve dünya ihracat sıralamasında 12'nciliğe yerleşen Türk mobilya sektörünün, 10 yıl önce 2 doların altında olan ihracat kilogram fiyatını 3,80 dolara taşıdığını bildirdi.





İstanbul Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı da olan Güleç, Bursa'nın İnegöl ilçesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2002, 2003 yıllarında 350 milyon dolar ihracat yapan mobilya sektörünün, 2016'da 2 milyar 600 milyon doların üzerinde dış satım gerçekleştirdiğini söyledi.



Güleç, bu başarının dünya pazarlarından daha fazla pay alarak sağlandığını vurgulayarak, "Son 15 yılda dünya mobilya ihracat sıralamasında 23. sıradan 12. sıraya yükseldik. Geriye baktığımızda İsveç, İspanya gibi ülkeler var. Hedefimiz, 2023 yılında dünyada ilk 5 mobilya ihracatçı ülkesi içinde yer almak." diye konuştu.



"Sektör ihracatını Çin'den sonra en fazla artıran ülke olduk"



Son 10-15 yılda hayal gibi görünen hedeflerin aslında çok kolay ve mümkün hale geldiğini ifade eden Güleç, şöyle devam etti:

"Çünkü önümüzdeki Fransa, Malezya gibi ülkelerle burun farkıyla kaybediyoruz. Yani çok büyük bir farkımız yok ama ilk 5 ülke, bugün Çin, dünyada her şeyin lideri, 60 milyar dolar civarında ihracatı var. Bunu yakalamamız çok zor. Arkasından gelen Almanya ve İtalya 10 milyar dolar civarında ve bunların büyümesi bizim gibi değil. Biz son 15 yılda, mobilya sektörünün ihracatını dünyada Çin'den sonra en fazla artıran ülke olduk. Onun için Çin, Almanya ve İtalya'dan sonra Polonya var 7 milyar dolar civarında, arkasından Vietnam ile ABD var 5 milyar dolar, bir arkasında da Kanada var o da 3,5-4 milyar dolar civarında."



Güleç, bu ülkelerin hemen hemen hepsinin Türk mobilya sektörünün pazarı olmaya başladığını belirterek, "ABD'de ilk 5'e girmeye başladık. 10 yıl önce ABD'ye ihracat yoktu. Son 2 yılda yaptığımız atakla, orada katıldığımız fuarlarla ilk 5'e girmeye başladık. Evet bugün 100 milyon dolar civarında mal satıyoruz ama hiç yoktuk. Sıfırdan 100'ü bulduk. Artık kalitemiz de tanınmaya başladı, nitelikli, katma değeri yüksek mal satıyoruz." dedi.



"Mobilya sektöründe 3,80 dolarları yakaladık"



Mobilya sektörünün, tasarım ve inovasyon ile katma değeri yükseltmek için en önemli sektörlerden birisi olduğunu ifade eden Güleç, 700 liralık bir sandalyeyle 70 liralık bir sandalyenin ham maddesinin aynı olduğunu, bunların değerini üründeki tasarım ve inovasyonun belirlediğini anlattı.



Güleç, bu noktada Türk mobilya sektörünün önemli aşamalar katettiğini, katma değerini artırdığını vurgulayarak, "Kilogram bazında biz 10 yıl önce 2 doların altındaydık. Bugün mobilya sektöründe 3,80 dolarları yakaladık. Hedef, 2023'te 7 doları yakalamamız. Çin'in bizden düşük ama Almanya, İtalya 7 dolar civarında satıyor. Onların ortalaması 7 dolar, onun için biz 7 doları yakalarız." değerlendirmesinde bulundu.



"Çin'e mobilya satıyor Türkiye mobilya sektörü"



Mobilya sektörünün, eskiden ihracatının yüzde 60'ını Irak ve Libya'ya yaptığını, şimdi ise pazarı tüm dünya olarak kabul ettiklerini belirten Güleç, şunları kaydetti:



"Şimdi Irak ve Libya pazarları neredeyse yüzde 80 düşmesine rağmen bizim ihracatımız düşmedi. Biz ne yaptık? İşte yeni ülkeler yaptık. Bugün Çin'e mobilya satıyor Türkiye mobilya sektörü. Kore'ye, Japonya'ya, ABD'ye, İngiltere'ye mobilya satıyor. Bugün ilk 5'te Fransa, Almanya, İngiltere, ABD var. Bir yandan da Türkmenistan, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri var. 200 gümrük bölgesine mobilya satıyoruz ve ilk 5'te de dünya karması var. Örneğin yine güçlü ülkelerde bir tanesi Vietnam. Ama bakıyoruz en büyük pazarı sadece ABD. Yani ABD ile arasında bir ticari anlaşmazlık olduğu zaman sektör ölüyor ama bizim Türkiye mobilya sektörü öyle değil. Çoklu olarak büyüyor, yani her tarafa eşit mesafede gidiyoruz."



Güleç, yurt dışındaki fuarlarda, Çinli ithalatçıların Türk mobilyasına büyük ilgi gösterdiğine de değinerek, "Çinliler gelip bizden mal almaya başladı. Çünkü, Türk mobilyası imajı da yükselmeye başladı. Marka olarak satmaya başladık." ifadelerini kullandı.



"1 milyon doları aşan ihracatçı sayımız 589"











Ahmet Güleç, mobilya sektöründe 36 bin üreticinin bulunduğunu belirterek, "36 bin üreticimizin 10 bini ihracat yapmış ya da yapıyor ya da değişik dönemlerde ihracat yapma potansiyeline sahip. Biz ihracatta devamlılık sağlamamız için onlara çok önem veriyoruz. Mobilya sektöründe 1 milyon doları aşan ihracatçı sayımız, her yıl yüzde 10 artıyor. 400 civarından en son 589'a çıktık. Yaklaşık 6-7 yıldır yaptığımız mücadelelerle her yıl artıyor." bilgisini verdi.