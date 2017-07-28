Rekabet Kurulu, Turkcell, Vodafone ve Avea hakkında soruşturma açtı.
Rekabet Kurumu'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ, Vodafone Telekomünikasyon AŞ ve Avea İletişim Hizmetleri AŞ'nin toplu kısa mesaj ihalelerinde kısa mesaj sonlandırma ücretlerinin altında teklifler vererek rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığı iddiasını içeren başvuru üzerine yürütülen ön araştırma, Rekabet Kurulunca karara bağlandı.
Elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak Rekabeti̇n Korunması Hakkında Kanunun 'hakim durumun kötüye kullanılması' başlıklı 6. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik söz konusu şirketler hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.
Rekabet Kurulu, Turkcell, Vodafone ve Avea hakkında soruşturma açtı.
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