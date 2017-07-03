Turkish Cargo'nun Nijerya'nın Kano kentine kargo seferleri 4 Temmuz'da başlayacak

Dünyanın 120 ülkesine hava kargo hizmeti sunan Turkish Cargo, müşterilerinin beklentileri doğrultusunda kargo uçuş ağını genişletmeye devam ediyor. Turkish Cargo'nun Nijerya'nın Kano kentine kargo seferleri 4 Temmuz'da başlayacak.



THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Turkish Cargo, başlayacak olan Kano seferleri ile Dakar'a hali hazırda haftada bir kez düzenlediği kargo uçağı seferini de ikiye çıkararak bölgedeki etkinliğini arttırmış olacak.



Turkish Cargo'nun Nijerya'da, Lagos’tan sonra kargo seferi düzenleyeceği ikinci nokta olacak olan Kano, özellikle Avrupa ülkelerine ihraç edilen işlenmiş deri ile ön plana çıkmaktadır. Diğer önemli pazarları Hindistan ve Sudan olan Kano'da üretilen ve daha önce çoğu Lagos üzerinden taşınan ürünler de artık üretim noktasından taşınabilecek.



Turkish Cargo ve uçuş tarifeleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere "www.turkishcargo.com.tr" internet sitesinden, ve "+90 850 333 0777" numaralı çağrı merkezinden ulaşılabilir.