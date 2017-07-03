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Türkiye 10 ayda 205 bin ton fındık ihraç etti

"Türkiye, 1 Eylül 2016-30 Haziran 2017 arasında 205 bin 282 ton iç fındık ihraç etti ve karşılığında 1 milyar 664 milyon 87 bin dolar kazanç sağladı"

Türkiye 10 ayda 205 bin ton fındık ihraç etti

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Edip Sevinç, 1 Eylül 2016-30 Haziran 2017 arasında 205 bin 282 ton iç fındık ihraç edildiğini ve karşılığında 1 milyar 664 milyon 87 bin dolar kazanç sağlandığını söyledi.

Sevinç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2016-2017 fındık ihracat sezonunda 10 ayın geride kaldığını belirtti.

Türkiye'den 1 Eylül 2016-30 Haziran 2017 arasında 205 bin 282 ton iç fındık ihraç edildiğini ifade eden Sevinç, "Bunun karşılığında 1 milyar 664 milyon 87 bin dolar gelir elde edildi. Veriler, geçen sezona göre miktarda yüzde 6,8, değer bazında ise yüzde 18,6 azalış olduğunu gösteriyor." dedi.

Sevinç, geçen sezonun aynı döneminde 220 bin 210 ton iç fındık ihracatı gerçekleştiğini, karşılığında ise 2 milyar 44 milyon 661 bin dolar gelir elde edildiğini kaydetti.

Fındık ihracatının büyük kısmının önceki yıllarda olduğu gibi AB ülkelerine yapıldığına işaret eden Sevinç, AB dışındaki ülkeler ile deniz aşırı ülkelere de ürün satıldığını söyledi.

Sevinç, 2016-2017 sezonunun 31 Ağustos'ta sona ereceğini hatırlatarak, bu tarihe kadar Türkiye'nin fındık ihracatını artırması noktasında ellerinden geleni yapacaklarını sözlerine ekledi.


Kaynak: AA
Etiketler; #KFMİB #ihracat #fındık
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