"Türkiye'de bebek bakım pazarının büyüklüğü 700 milyon liraya çıktı"

Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Grubu Başkan Yardımcısı Coşkun Bedük, Türkiye'de bebek bakım pazarı büyüklüğünün 700 milyon liraya ulaştığını bildirdi.

Düzenlenen basın toplantısında Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Grubu Başkan Yardımcısı Coşkun Bedük, yeni tesiste Uni ürünlerinin "Avrupa Kozmetik Direktifi" hijyen koşullarına uygun olarak üretilmeye devam edildiğini söyledi.

"Uni markasıyla temel felsefemiz ürünlerimizin ne içerdiği değil ne içermediğidir” diyen Bedük, temel felsefeleri doğrultusunda, bebeklerin hassas cildini her gün daha iyi tanımaya odaklandıklarını kaydetti.

Bedük, şunları kaydetti:

“Ürünlerimizin içeriğinde alkol, paraben, boya, fosfat, ağartıcı, SLS/SLES gibi maddelere yer vermiyoruz. Ürünlerin ne içerdiğine değil ne içermediğine odaklanıyoruz. Ar-Ge çalışmalarımızın ilham kaynağı anne ve bebekler. Yeni tesisimiz, anne ve bebekleri daha yakından anlamak için de büyük önem taşıyor.

Tesisimizde bebeklerimize en doğru ürünleri geliştirmek için Anne-Bebek İçgörü Merkezi'ni kurduk. Bu merkezde anneleri bebekleriyle birlikte misafir ederek onların beklenti ve ihtiyaçlarını dinliyoruz ve bebek bakım alışkanlıklarını gözlemliyoruz. Annelerin geri bildirim ve değerlendirmeleri ürün geliştirme sürecimizin en önemli adımlarından biri. Burada annelerden aldığımız içgörüler ile inovasyon ve üretim gücümüzü birleştirerek yeni ürünlerimizi geliştiriyoruz."

Türkiye'deki bebek bakım pazarı büyüklüğünün 700 milyon liraya ulaştığını dile getiren Bedük, pazarın bebek mendili, bebek kozmetiği ve bebek temizlik kategorisinden oluştuğunu anlattı.

Coşkun Bedük, "2016 yılında bebek mendili pazarı yüzde 15 büyüme ile 440 milyon lira, bebek kozmetiği pazarı yüzde 18 büyüme ile 194 milyon lira, bebek temizlik pazarı da yüzde 18 büyüme ile 66 milyon liralık büyüklüğe ulaştı. Uni, bebek mendilinde liderliğini sürdürürken, bebek şampuanında da hızlı bir büyüme göstererek pazarın üçüncü markası olmayı başardı." ifadelerini kullandı.

Bebek temizlik pazarında Uni olarak 2015 yılında portföylerine bebek çamaşır deterjanı ve yumuşatıcısı ürünlerini eklediklerini anımsatan Bedük, paraben ve ağartıcı içermeyen deterjan ve yumuşatıcı ürünleri ile hızlı büyüme kaydettiklerini, 2016 yılında ulaştıkları yüzde 15'lik pazar payını 2017 yılında yüzde 25'e çıkarmayı hedeflediklerini aktardı.



"Yakın coğrafyada markalı büyümek istiyoruz"

Coşkun Bedük, Türkiye'de kadın başına çocuk düşen çocuk sayısının 2,1 olduğunu kaydederek, Avrupa'da bu oranın 1,58 olduğunu bildirdi.

Hedef kitlelerinin 0-4 yaş arası bebekler olduğunun altını çizen Bedük, "Bugün 0-4 yaş arası bebeği olan her 4 aileden birinin Uni ürünlerini tercih ettiğini görmekten çok mutluyuz. 1,2 milyon 0-4 yaş arası bebek bulunan eve bebek bakım ve temizlik ürünleri ulaştırıyoruz. Hedefimiz, Türkiye'de 0-4 yaş arası bebek olan her evde en az bir Uni ürünüyle yer almak." dedi.

Yeni tesis ile birlikte Uni markasında, odak noktalarının Türkiye pazarındaki liderliği güçlendirmek olduğuna işaret eden Bedük, bebek ürünlerinde yaptıkları ihracatın yaklaşık yarısının markalı ihracat olduğunu, önümüzdeki dönemde ihracatta markayı daha yaygın hale getirmek istediklerini, özellikle yakın coğrafyada markalı büyümek istediklerini söyledi.

Bedük, hali hazırda özel üretim yaptıklarının altını çizerek, bunu daha çok yurtdışına yaptıklarını, yeni tesis yatırımının bina dışında, neredeyse yarısının teknoloji yatırımı olduğuna dikkati çekti.



"Kişisel bakım sektöründe ilk 3 oyuncudan biri olmayı hedefliyoruz"

Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Grubu Başkanı Hakan Uyanık ise Türkiye'de her yıl 1,3 milyon bebeğin dünyaya geldiğini dile getirdi.

Kişisel bakım sektörünün yüzde 20'sini bebek pazarının oluşturduğuna dikkati çeken Uyanık, bebek bakım pazarının büyüme hızı ve potansiyelinin kişisel bakım pazarının çok üstünde büyüme hızı gösterdiğini söyledi.

"Kişisel bakım sektöründe ilk 3 oyuncudan biri olmayı hedefliyoruz." diyen Uyanık, bu vizyon ile faaliyetlerine devam ettiklerini, kişisel bakım pazarının beşte birini oluşturan bebek bakım pazarında yer alan Uni markası ile kişisel bakım pazarında daha yukarılara çıkmak istediklerini anlattı.

- Yeni tesiste yıllık 120 milyon adet üretim kapasitesi bulunuyor

Toplantıda verilen bilgiye göre, yeni üretim tesisinde "Avrupa Kozmetik Direktifi" hijyen koşullarına uygun üretim devam ediyor. 20 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilen, toplam 23 bin metrekarelik kapalı alanı bulunan tesisin yıllık 120 milyon adet üretim kapasitesi bulunuyor.

23,1 milyon dolarlık yatırımın yapıldığı ve 2016 Mart ayında faaliyete geçen tesisin 14 bin metrekaresi bebek ürünleri üretim tesisi, dokuz bin metrekaresi ise Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Grubu Dağıtım Merkezi olarak hizmet veriyor.