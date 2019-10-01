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Türkiye'de üretilen otomobillere özel taşıt kredisi paketi devreye giriyor

Türkiye'de üretilen otomobillere özel taşıt kredisi paketi bugün devreye giriyor. 3 kamu bankası taşıt kredisi faiz oranını 1,30'lardan 0,49'a kadar düşürdü. Otomotiv sektörü temsilcileri bu adımın can suyu olacağı görüşünde.

Türkiye'de üretilen otomobillere özel taşıt kredisi paketi devreye giriyor

Ve kredi paketi hayata geçirildi. Otomotiv sektörü umutlandı.

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, yerli üretimi desteklemek amacıyla Türkiye'de üretim yapan otomotiv markaları ile iş birliği yaptı.  Bu kapsamda Otomotivde Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi Paketleri hazırlandı. Böylece firmalarla yapılan anlaşmalar ile Türkiye'de üretilen binek ve ticari taşıtların alımında uygulanan kredi faizleri düşürüldü.

Hazırlanan paketler doğrultusunda, fiyatı 50 bin ila 120 bin arasında bulunan sıfır kilometre binek araçlarda 18-36 ay vade için aylık faiz oranı yüzde 0,49-0,69 bandında uygulanacak. Fiyatı 72 bin ila 120 bin arasında değişen sıfır kilometre ticari araçlarda ise 30-60 ay vadeli kredi; aylık yüzde 0,49-0,69 faiz oranı ile kullanılabilecek.

Araç sahibi olmak isteyen müşterilere uygun koşullarla finansman sağlanması hedeflenen kampanyaya son olarak Otokar ve BMC de katılmıştı. Yeni firmalar da yolda. Ulusal Kanal'a konuşan Toyota Genel Müdürü Aykan Ceylan, kendi markalarının da kampanyaya dahil olabileceğini ifade etti.

Kampanya, 1 Ekim-31 Aralık döneminde geçerli olacak.


ulusal.com.tr

Etiketler; #türkiye
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