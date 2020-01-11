Türkiye'de vergi mükellefi sayısı 11 milyonu aştı.



Gelir İdaresi Başkanlığı verilerine göre vergi mükellefi sayısı 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 2,9 arttı; 11 milyon 270 bin kişiye ulaştı.



Faal mükellef sayısında ilk sırayı İstanbul alırken bu ili Ankara ve İzmir takip etti.



İstanbul'daki faal mükellef sayısı 3 milyon 258 bin 25 olarak belirlenirken, bu ili 941 bin 324 mükellefle Ankara, 756 bin 186 mükellefle İzmir izledi.



Mükellef sayısında en yüksek artış yüzde 5,2 ile kurumlar vergisinde görüldü. Bunu yüzde 3,2 ile gelir stopaj vergisi ve yüzde 3 ile KDV izledi.

ulusal.com.tr