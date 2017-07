Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı Ermut, "Türkiye'deki kurulu rüzgar gücü yaklaşık yüzde 30'luk büyüme oranı ile liderlik koltuğuna oturmuştur." dedi.

Danimarkalı rüzgar türbini kanat üreticisi LM Wind Power'ın Bergama'da kurduğu tesisin açılışı gerçekleştirildi.

Tesisin açılışı için Bergama Organize Sanayi Bölgesi'nde (BOSBİ) düzenlenen törende konuşan LW Wind Power Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ben Malefijt, takım halinde çalışarak fabrikayı bir yıl gibi çok kısa zamanda üretime hazır hale getirdiklerini belirtti.

LM Wind Power Üst Yöneticisi (CEO) Marc De Jong ise bu güne kadar şirketin 14 fabrikasından 3'ünün açılışına katıldığını dile getirdi. Türkiye'nin büyüme hızına bakıldığında daha çok açılışa katılacağını ifade eden De Jong, "Yeni bir pazarda yeni bir fabrika açmak kesinlikle kolay değil. Daha önce başkalarının cesaret edip gidemeyeceği yerlere gitmenin ne demek olduğunu biliyoruz. Geleceğe dair güçlü bir inancımız var." şeklinde konuştu.

General Electric Yenilenebilir Enerji Dünya Başkanı ve Üst Yneticisi Jerome Pecresse de Türkiye'yi yenilenebilir enerji anlamında fırsat gördüklerini söyledi.

Bergama'da yatırım yapmaktan dolayı çok mutlu olduklarını belirten Pecresse, "Buradaki ortaklarımızla çalışmaktan biz de çok heyecanlıyız. Küresel iklim hedefleri doğrultusunda yenilenebilir enerji ve nitelikli iş gücünü gerçekleştirdiğimiz için çok heyecanlıyız." dedi.

General Electric Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Canan Özsoy da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının "Türkiye'de enerji çeşitliliğin artırılması" ve "Dışa bağımlığını azaltılması" hedefleri doğrultusunda çalışmalar yaptığını kaydetti.

Türkiye'nin 2023 yılında üretimde kullanılan yenilenebilir enerji miktarını genele kıyasla yüzde 30'a çıkarmaya çalıştığına işaret eden Özsoy, "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından başlatılan Yenilebilir Enerji Kaynaklar Alanı (YEKA) yenilenebilir enerjiye ulaşmak açısından önemli." dedi.



Türkiye 5. sırada

Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı Arda Ermut ise Türkiye'nin 2023 hedefleri doğrultusunda yerli ve yenilenebilir enerji kaynakları yatırımlarının büyük öneme sahip olduğunu belirtti.

Bergama'da açılan fabrikanın da kendilerini için çok önemli olduğunu kaydeden Ermut, şu bilgileri aktardı:

"Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarımızın elektrik ihtiyacımızın karşılanmasında en üst düzeyde kullanılması konusunda hükümetimizin ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın gayretleri takdire şayandır. Özellikle, son on yılda rüzgar yatırımlarında izlenen istikrarlı politika, her yıl ortalama bir gigavat kapasiteli rüzgar santralinin devreye alınmasını sağlamış, gelinen noktada kurulu rüzgar gücümüz 6,1 gigavatı geride bırakmıştır. Geçtiğimiz yıl dünya genelinde 54 gigavat yeni kapasite devreye alınarak küresel rüzgar kurulu gücü 487 gigavata ulaşırken bunun 1,4 gigavatlık kısmı Türkiye’de gerçekleşmiştir. Yeni eklenen bu kapasite ile Türkiye kurulu gücünü en fazla artıran Çin, ABD, Almanya ve Hindistan’dan sonra beşinci sırada yer almış, yaklaşık yüzde 30'luk büyüme oranı ile de liderlik koltuğuna oturmuştur."

Fabrikanın açılışına İzmir Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Can, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Bergama Kaymakamı Osman Nuri Canatan ve Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç de katıldı.

Açılış konuşmalarından sonra fabrika tarafından üretilen ilk rüzgar türbini kanadı şirket yöneticileri, fabrika çalışanları ve davetliler tarafından imzalandı.

Yılda 500 megavat kapasiteyle üretim ve dağıtım yapması planlanan tesiste 450 kişi istihdam ediliyor.

