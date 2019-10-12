Türkiye'den Amerika'ya 'misliyle mukabele' tepkisi
ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım hazırlığı içinde olduğuna dair yapılan açıklamalara Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'dan yanıt geldi. Aksoy, Misliyle mukabelede bulunacağımızdan kimsenin şüphesi olmamalıdır." dedi
EKONOMİ 12.10.2019, 15:07
Türkiye'den Amerika'ya "misliyle mukabele" tepkisi geldi.
ABD Hazine Bakanlığının Türkiye'ye yönelik yaptırımlar uygulanabileceğine dair açıklaması büyük teki çekti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Amerika'ya misliyle karşılık verileceğini açıkladı.
Aksoy, yazılı açıklama yaptı. Türkiye'nin milli güvenliğine tehdit oluşturan terör örgütleriyle mücadele edildiği vurgulandı.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Türkiye'ye karşı atılacak her adıma misliyle mukabelede bulunacağını açıkladı.
Aksoy, operasyonun büyük kararlılıkla devam edeceğini de söyledi.
ulusal.com.tr
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