Türkiye'den Çin'e yeni ihracat hamlesi
Türkiye Çin'e "İhracat treni" gönderecek. Açıklama Devlet Demiryolları Genel Müdürü Ali İhsan Uygun'dan geldi. Uygun, Bakü-Tiflis-Kars hattının daha iyi işleyebilmesi için Kars'a büyük bir lojistik merkezi inşa edildiğini de söyledi.
EKONOMİ 22.12.2019, 14:40 22.12.2019, 16:40
Çin'e yeni bir ihracat treni yola çıkacak. Tren, Türkiye'den farklı sektörlere ait ürünleri taşıyacak.
Kuşak Yol kapsamında yapılan çalışmalar sonucu Bakü-Tiflis-Kars hattı açıldı.
Çin yük treni 6 Kasım'da Marmaray’dan geçerek Prag’a ulaştı. Şimdi ise karşılıklı ihracat atağına geçilecek.
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, bu amaçla Kars'ta lojistik merkezi inşaa edildiğini de açıkladı.
Bakü-Tiflis-Kars hattından 2020 yılında 300 ila 400 trenin geçmesi bekleniyor.
ulusal.com.tr
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