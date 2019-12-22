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Türkiye'den Çin'e yeni ihracat hamlesi

Türkiye Çin'e "İhracat treni" gönderecek. Açıklama Devlet Demiryolları Genel Müdürü Ali İhsan Uygun'dan geldi. Uygun, Bakü-Tiflis-Kars hattının daha iyi işleyebilmesi için Kars'a büyük bir lojistik merkezi inşa edildiğini de söyledi.

EKONOMİ 22.12.2019, 14:40 22.12.2019, 16:40
Türkiye'den Çin'e yeni ihracat hamlesi

Çin'e yeni bir ihracat treni yola çıkacak. Tren, Türkiye'den farklı sektörlere ait ürünleri taşıyacak. 

Kuşak Yol kapsamında yapılan çalışmalar sonucu Bakü-Tiflis-Kars hattı açıldı. 

Çin yük treni 6 Kasım'da Marmaray’dan geçerek Prag’a ulaştı. Şimdi ise karşılıklı ihracat atağına geçilecek. 

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, bu amaçla Kars'ta lojistik merkezi inşaa edildiğini de açıkladı. 

Bakü-Tiflis-Kars hattından 2020 yılında 300 ila 400 trenin geçmesi bekleniyor. 

ulusal.com.tr


 

#Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları #TCDD #Ali İhsan Uygun #Marmaray #çin #tren
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